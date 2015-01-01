Как выбрать женское пальто
Хорошее пальто – не только эффектная деталь гардероба и способ выделиться в толпе, но и удобная защита от холода, ветра и влаги. Чтобы подобрать хорошее женское пальто от производителя, достаточно разобраться в материалах и актуальных фасонах.
Материал
Самое пристальное внимание стоит уделить материалу из которого сшито пальто. В основном используются классические натуральные ткани:
- шерсть;
- букле;
- велюр;
- кашемир;
- твид;
- рогожка.
Популярны также модели из кожи и меха с тёплым подкладом.
Редко где можно найти пальто на 100% состоящее из натуральных тканей. Обычно для большей прочности к ним добавляется небольшое количество синтетики.
Стоит остерегаться полностью синтетических вещей: в них легко замёрзнуть в прохладный день и запариться в солнечный. Подобрать оптимальную погоду под такое пальто будет крайне проблематично.
Кашемир мех и кожа – самые «благородные» и тёплые материалы. За такие пальто придётся выложить немало денег, но они прослужат много сезонов и не потеряют своего вида.
Шерсть и твид– более распространённые и доступные материалы. Они также способны согреть в промозглую погоду и прослужить немало времени.
Букле и велюр – тёплые, красивые, но не слишком практичные материалы. Носить их придётся очень аккуратно и далеко не каждый день.
Фасоны
Универсальный вариант для любой фигуры – однобортное английское классическое пальто чуть ниже колена. Оно нейтрально и не теряет актуальности уже много лет. Особенно хорошо такое пальто будет смотреться на высоких стройных девушках.
Строгое двубортное пальто – британский тренч – выглядит стильно и на худых, и на полных женщинах, скрывая любые недостатки. Этот крой также вне времени.
Вновь популярная шинель хорошо удлиняет и стройнит фигуру. В сочетании с высокими каблуками или платформами и минимумом дополнительных деталей делает любую женщину подиумной манекенщицей.
Вне зависимости от кроя, для выбора своего идеального пальто следует придерживаться следующих правил:
- Стройным женщинам подойдёт любой тип пальто.
- Женщинам с фигурой «яблоко» оптимальны прямые фасоны пальто чуть выше колена. Подобные модели визуально вытягивают фигуру.
- Женщинам-«грушам» предпочтительны слегка расклешённые модели с небольшим поясом, подчёркивающим талию.
- Для женщин с широкими плечами или выдающимся бюстом лучше всего будут смотреться однотонные пальто с минимумом деталей в верхней части.
- Акцентировать любую часть тела удобно с помощью аксессуаров: броши, пояса, шарфа, платка.
- Пальто сложных кроев с обилием деталей лучше подбирать нейтральных цветов: чёрный, коричневый, серый. Яркие цвета и узоры эффектно выглядят на строгих моделях.