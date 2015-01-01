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Как выбрать женское пальто

Elena
Женское пальто

Хорошее пальто – не только эффектная деталь гардероба и способ выделиться в толпе, но и удобная защита от холода, ветра и влаги. Чтобы подобрать хорошее женское пальто от производителя, достаточно разобраться в материалах и актуальных фасонах.

Материал


Самое пристальное внимание стоит уделить материалу из которого сшито пальто. В основном используются классические натуральные ткани:
  • шерсть;
  • букле;
  • велюр;
  • кашемир;
  • твид;
  • рогожка.

Популярны также модели из кожи и меха с тёплым подкладом.

Редко где можно найти пальто на 100% состоящее из натуральных тканей. Обычно для большей прочности к ним добавляется небольшое количество синтетики.

Стоит остерегаться полностью синтетических вещей: в них легко замёрзнуть в прохладный день и запариться в солнечный. Подобрать оптимальную погоду под такое пальто будет крайне проблематично.

Кашемир мех и кожа – самые «благородные» и тёплые материалы. За такие пальто придётся выложить немало денег, но они прослужат много сезонов и не потеряют своего вида.

Шерсть и твид– более распространённые и доступные материалы. Они также способны согреть в промозглую погоду и прослужить немало времени.
Букле и велюр – тёплые, красивые, но не слишком практичные материалы. Носить их придётся очень аккуратно и далеко не каждый день.

Фасоны


Универсальный вариант для любой фигуры – однобортное английское классическое пальто чуть ниже колена. Оно нейтрально и не теряет актуальности уже много лет. Особенно хорошо такое пальто будет смотреться на высоких стройных девушках.

Строгое двубортное пальто – британский тренч – выглядит стильно и на худых, и на полных женщинах, скрывая любые недостатки. Этот крой также вне времени.

Вновь популярная шинель хорошо удлиняет и стройнит фигуру. В сочетании с высокими каблуками или платформами и минимумом дополнительных деталей делает любую женщину подиумной манекенщицей.

Вне зависимости от кроя, для выбора своего идеального пальто следует придерживаться следующих правил:
  1. Стройным женщинам подойдёт любой тип пальто.
  2. Женщинам с фигурой «яблоко» оптимальны прямые фасоны пальто чуть выше колена. Подобные модели визуально вытягивают фигуру.
  3. Женщинам-«грушам» предпочтительны слегка расклешённые модели с небольшим поясом, подчёркивающим талию.
  4. Для женщин с широкими плечами или выдающимся бюстом лучше всего будут смотреться однотонные пальто с минимумом деталей в верхней части.
  5. Акцентировать любую часть тела удобно с помощью аксессуаров: броши, пояса, шарфа, платка.
  6. Пальто сложных кроев с обилием деталей лучше подбирать нейтральных цветов: чёрный, коричневый, серый. Яркие цвета и узоры эффектно выглядят на строгих моделях.
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