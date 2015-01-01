Что нужно для монтажа сайдинга
Сколь бы прост и интуитивно понятен ни был сайдинг монтаж, в любом деле необходим минимальный опыт. Инструкции по самостоятельному монтажу сайдинга со всеми технологическими подробностями и детальным прописыванием каждого шага во множестве имеются на профильных сайтах. К ним часто прикладываются видеоуроки; издаются инструкции и на печатных носителях Купить сайдинг и необходимые аксессуары для него можно на сайте 24sd.ru, где вы также найдете другие отделочные материалы для фасадов загородных домов и офисов.
Предварительная подготовка необходима в том случае, если поверхность фасада (в данном случае речь идет о деревянном фасаде) достаточно стара и при работе непосредственно по ней неизбежен "волновой эффект". Под подготовкой подразумевается изготовление обрешетки, при этом параллельно декорированию фасада можно проводить и его утепление, что обычно и производится.
Ниже приводится перечень необходимого инструмента и приспособлений, используемых при монтаже сайдинга:
- мелкозубчатая ножовка по металлу и небольшая пила-циркулярка, поперечная пила;
- измерительный инструмент: рулетка и складной метр(металлический), строительный большой уровень (минимум 60 см), уголок, нелишним будет водяной уровень;
- красящая (отбивочная) бечевка для разметки;
- молотки (столярный и с гвоздодером), отвертка и шило;
- пассатижи-перфоратор, обжимные пассатижи, плоскогубцы, ножницы по металлу, мощный нож-резак, мелкий и крупный наждачный бруски.
Важно: используемые гвозди должны быть либо алюминиевыми, либо стальными оцинкованными с миллиметровой ножкой и шляпкой большого диаметра - до 10мм. Такая шляпка превышает ширину перфорации на верхней кромке сайдинг-панели и обеспечивает надежную фиксацию. Важно помнить, что забивать гвоздь необходимо по центру перфорационной щели и не вбивать его до конца - деформация монтажной кромки панели недопустима; после фиксации панель должна иметь люфт по сторонам.
Начинается монтаж со строго горизонтального крепления по низу стены стартовой планки (полосы) по меловой разметке (когда нет обрешетки) или по меткам на вертикальных рейках. Именно на этом этапе водяной уровень использовать весьма удобно. После фиксации стартовой полосы ее горизонтальность проверяется уровнем. Этот этап работ прост, но очень важен и необходимо добиваться исключительно ровной, горизонтальной фиксации старта по всему периметру здания. Допущенная небрежность непременно "вылезет" на последующих этапах и потребует демонтажа и переделки.
При креплении новой панели на нижележащую необходимо без излишних усилий ввести ее в замок и, подтолкнув вверх, добиться защелкивания. И теперь ее можно фиксировать - без натяжения - гвоздями.
Резка панелей производится всегда с рабочей, перфорированной стороны с предварительным прорезанием загиба замка либо ножом-резаком, либо ножницами по металлу. Сам распил делается аккуратно и медленно. Возможен разлом панели по заранее намеченной линии с прорезанием ее ножом-резаком на достаточную глубину, чтобы трех-четырехкратный сгиб по ней приводил к чистому разлому. Особого внимания требует прохождение углов, примыканий к оконным проемам, переходы под и над карнизами, проработка фронтонов в местах углового примыкания к крыше. Для аккуратного и профессионального монтажа мастеру необходимо использовать специализированную j-рейку и погонаж "внешний угол" и "внутренний угол". Крышки для углов изготавливаются на месте из j-рейки.
Горизонтальные соединения по фасаду отдельных сайдинг-панелей производятся "внахлест" в одну строну с некоторой подготовкой замковой, верхней части примыкающих деталей. Нахлест должен быть не менее 25 миллиметров, а последний фиксирующий гвоздь - не далее 10 см от вертикального обреза сайдинга.