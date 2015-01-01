Как быстро изготовить прозрачные и цветные кубики льда своими руками?
Кубики льда являются бесценным дополнением к напиткам в любое время года. Они прекрасно охлаждают разноцветные напитки, отлично сочетаются с напитками и прекрасно дополняют освежающую минеральную воду. Казалось бы, в случае со льдом трудно вводить новшества, но эти популярные холодные кубики обладают невероятным потенциалом, более того, они способны превратить скучный напиток в настоящие вкусовые и визуальные ощущения.
Переходя к теме кубиков льда, стоит вначале обсудить вопрос приготовления традиционного льда, который обычно подают в барах и ресторанах за заказанные напитки. Многие думают о том, как приготовить совершенно прозрачные, не матовые кубики льда. Ответом на ваше беспокойство является вода. Все, что вам нужно сделать, это прокипятить воду дважды, предпочтительно ту, которая была предварительно отфильтрована. После охлаждения вода готова к «розливу». Для этого вам пригодиться форма для льда, в которую можно разлить воду и получить, помимо обычных кубиков, еще и различные фигурки.
Форма льда— это еще одна вещь, которая дает большое количество простора для фантазий. В будущем помните о том, чтобы не выбрасывать коробку от шоколада или пралине, а именно пластиковую вставку, в которой находятся конфеты. Эту вставку можно рассматривать как пресс-форму для кубиков с оригинальным, «сладким» вкусом. Другая идея заключается в том, чтобы вылить тонкий слой воды на вставку, а после извлечения ее из холодильника аккуратно раздавить и бросить прямо в бокалы. Однако не забудьте сделать это непосредственно перед подачей напитков, потому что слишком раннее вынимание ледяных кубиков может привести к их таянию.
Конечно, оригинальность кубиков льда не ограничивается только формой. Большинство людей не понимают, что кубики холодного льда могут иметь «сердце». Тщательно вымытые мелкие фрукты, такие как черника, малина, земляника, черника или покрупнее, но разделенные на более мелкие части, такие как четверть ломтика киви или кусочек грейпфрута, прекрасно сочетаются в замороженном виде. Фруктовые кубики льда добавят характер к самой простой жидкости, в самом простом стакане.
Нетрадиционные кубики с богатым «интерьером» — не единственные идеи о том, как разнообразить популярный лед для напитков. Все, что вам нужно сделать, это заменить воду другой жидкостью, и ваши напитки немедленно претерпят метаморфозу. Кубики с зеленым чаем принесут необычайную свежесть. Приготовьте настой из двух чайных ложек сухого чая с горкой или двух пакетиков растворимого зеленого чая в соответствии с правилами заваривания на упаковке. Жидкость, приготовленная таким образом, после охлаждения готова для порционирования и замораживания. Фруктовые соки являются еще одним ценным сырьем. Кубики льда, сделанные с кофе, не разбавляют жидкость в чашке. С другой стороны, вы можете использовать предварительно замороженный виноград для охлаждения вина. Освежающие нотки минеральной воде придаст замороженная, предварительно нарезанная кубиками мякоть арбуза, которая будет отлично контрастировать с прозрачной жидкостью.