Ринопластика: полезная информация для будущих пациентов

Методы пластической хирургии известны человечеству более 70 лет, но даже сегодня некоторые процедуры вызывают у пациентов немало вопросов. Эта статья посвящена ринопластике, призванной исправить врожденные дефекты и косметические недостатки носа. Хватит часа, чтобы навсегда забыть о неприятной проблеме и вновь ощутить радость свободного дыхания.

Технология проведения ринопластики

Основная задача, которую ставит перед собой ринопластика, это исправление приобретенных и врожденных дефектов носа. Это может быть асимметрия крыльев, смещение или разрушение носовой перегородки, новообразования в полости, затрудняющие дыхание, последствия травм и ожогов, пластика кончика носа и прочие манипуляции, преследующие функциональные или эстетические цели. В зависимости от сложности проблемы и длительности ее устранения врачи выбирают:

так называемый безоперационный метод, помогающий исправить дефекты перегородки;

классическое операционное вмешательство – позволяет устранить искривление крыльев и кончика носа;

сложные операции, цель которых – удаление последствий тяжелых травм и врожденных дефектов, где внешние проблемы связаны с нарушениями дыхания и патологиями дыхательных путей.

Оптимальный возраст для ринопластики – 20-30 лет, когда формирование скелета уже завершено, а возрастные изменения в структуре костной и хрящевой ткани еще не дали о себе знать. Не стоит откладывать процедуру на обозримое будущее, тем более что цена ринопластики носа в Москве сохраняется на доступном уровне и позволит обойтись без невыгодного банковского кредита.





Показания и противопоказания для проведения ринопластики

Направление на оперативное вмешательство предлагается пациентам с:

заметными косметическими дефектами носа;

искривленной перегородкой;

нарушением дыхания;

смещением хрящевой ткани;

деформацией переносицы;

непропорционального кончика носа или несимметричных крыльев.

В перечень абсолютных и относительных противопоказаний для ринопластики входят симптомы ОРВИ, онкологические заболевания, признаки герпеса и пиелонефрита, психические отклонения, патологии сердца, нарушения свертываемости крови. Также процедура категорически не рекомендуется женщинам в период беременности и лактации. В каждом конкретном случае окончательное решение о технологии операции принимает лечащий врач.