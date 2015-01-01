Состоятельные москвичи переезжают в Подмосковье

Несмотря на высокую стоимость спрос на элитные дома и коттеджи в Подмосковье постоянно растет. Чем вызван такой спрос и где можно приобрести эту недвижимость можно узнать из представленной статьи.

Обеспеченные москвичи переезжают жить в Подмосковье - это факт! С чем это связано? В первую очередь жить в собственном доме намного удобнее, здесь и воздух чище и меньше суеты. Вторым, решающим фактором стала стоимость недвижимости. Большая квартира в Москве, в хорошем районе стоит практически столько же, сколько и целый дом в Подмосковье! Огромный (по сравнению с квартирой) дом может вместить большую семью. У каждого ребенка будет своя комната, гостиная, рабочий кабинет и библиотека, комнаты для гостей и несколько санузлов. В таком доме можно оборудовать отдельные помещения под одежду и обувь, обустроить домашний кинотеатр и бильярдную. Такие условия в столице не могут себе позволить даже очень обеспеченные люди. Кроме этого на земельном участке можно построить гараж, баню, бассейн и даже теннисный корт! Во дворе дома без опаски могут гулять дети, здесь же можно и позагорать и пожарить шашлыки с гостями.

В Подмосковье сегодня развитая инфраструктура, здесь есть все необходимое для комфортной жизни. Сетевые магазины, аптеки, отделения банков, поликлиники, фитнес центры и даже косметические салоны. Теперь не нужно ехать в Москву для того, что бы отремонтировать автомобиль или купить лекарство для собаки.

Где купить элитную недвижимость в Подмосковье

Сегодня, благодаря интернету, каждый человек может самостоятельно изучить все предложения элитной недвижимости в Подмосковье.

На интернет сайте представлены коттеджи и элитные дома в самых престижных районах Подмосковья. Найти дом можно через поиск, отсортировав все предложения по населенному пункту, площади жилья и участка, расстоянию до МКАД и стоимости. Для каждого варианта размещены фотографии и подробное описание — количество комнат, спален и общая площадь.

Как ни странно, но именно коронавирус стимулировал спрос на элитную Подмосковную недвижимость. Люди старались уехать от московской суматохи в более спокойные и безопасные места. Обеспеченному человеку не нужно ежедневно появляться на рабочем месте в столице, как обычному сотруднику. Сегодня мы все научились работать удаленно, еще проще управлять собственным бизнесом онлайн или в телефонном режиме. Обеспеченные люди быстро сориентировались в такой ситуации и начали покупать элитную недвижимость в Подмосковье.