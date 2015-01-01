Преимущества мебели из натурального дерева

Деревянная мебель – это не только выражение хорошего вкуса ее владельца, но и признак респектабельности. Изделия из массива стоят дороже по сравнению с мебелью из МДФ, однако переплатить стоит.

Преимущества деревянных шкафов

Экологичность. Дерево – натуральный строительный материал. Оно не выделяет вредных веществ в окружающую среду, не представляет угрозу для здоровья человека.

Прочность. Изделие при условии эксплуатации не в помещениях с высоким уровнем влажности может прослужить более 50 лет.

Ремонтопригодность. Любые шкафы из массива дерева легко реставрируются. Достаточно снять старое лаковое покрытие и заново их перекрасить. В некоторых случаях можно обойтись просто шлифовкой и покраской.

Эстетичность. Деревянная мебель хорошо вписывается в любые интерьеры. Вместе с тем она является проверенной классикой, которая не выходит из моды.

Уникальность. Каждый рисунок древесины неповторим и оригинален. Поэтому рекомендовано деревянные изделия покрывать бесцветным лаком, чтобы улучшить их эксплуатационные качества и выделить уникальность фактуры.

Преимущества заказа деревянной мебели по индивидуальному проекту

Из дерева легко сделать шкаф нужных размеров. Подобрать мебель можно для прихожей, гостиной, детской, спальни. Кроме того, не будет никаких проблем и с декорированием. Дерево хорошо сочетается с другими материалами, например, со стеклом, металлом, зеркалами. Красиво смотрятся и резные украшения.

Несмотря на то, что деревянная мебель тяжелая, ее можно без труда транспортировать. Сегодня шкафы делают разборными на шурупах, независимо от модели по типу элементов. Деревянные шкафы могут быть с распашными, раздвижными или подъемными дверями, без них, со шторками. Транспортировать можно отдельно стоящие модели. Встроенные шкафы не подразумевают транспортировки в другое место и изготавливаются по индивидуальному заказу.

Отдельно стоящие шкафы могут быть прямыми, угловыми, с округленной боковой панелью, прямоугольными. Изготовление шкафа по индивидуальному заказу позволит получить максимально функциональную мебель. Можно заранее подобрать количество полок, выдвижных шкафчиков, других мелких элементов. Также можно определить дизайн шкафа в соответствии с интерьером помещения. Однако стоит помнить, что купить готовое изделие дешевле, нежели заказывать индивидуально. Как видно, и в том и в другом случае есть свои преимущества.