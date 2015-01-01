Отдых на Мальдивах - релакс в тропическом раю

Мальдивские острова - это тысячи жемчужинок, рассыпанных в Индийском океане. Чтобы обойти каждый из них, вам понадобится минут двадцать.

Их называют настоящим земным раем и самым романтическим местом планеты. Здесь нет ядовитых рептилий и опасных животных. Тут никто никуда не спешит, а на лицах местных жителей постоянно улыбки, поэтому пляжные туры на Мальдивы так популярны.

Мальдивы - элитное туристическое направление, и уровень отдыха тут соответственный. Тут нет древних храмов и музеев, на мальдивские курорты приезжают за релаксом в тропическом раю. Белоснежный песок пляжей нежно принимает утомленных туристов в свои объятия, а лазурные воды океана дарят блаженную негу. После пляжей гостей ждут спа-центры, рестораны и кафе. Сезон здесь длится круглый год, и поток туристов не иссякает.

Если вы планируете провести каникулы на Мальдивах, поиск тура по всем туроператорам стоит начать задолго до поездки. Самые выгодные предложения раскупаются словно «горячие пирожки». Совсем незачем отдавать за путевку целое состояние, согласитесь.

Будьте готовы к тому, что отелей «второй линии» на атоллах не существует. Они все расположены в прибрежной зоне, поэтому слышать шум океана вам придется постоянно. Это успокаивает и расслабляет.

Мальдивы - удивительная страна, здесь все располагается на островах. Атолл - аэропорт, еще один - столица. Некоторые (самые маленькие) - это одно поместье или отель. Автомобили тут заменяют лодки, такси - миниатюрные самолеты. Вы как будто попадете в дивную страну, где все по-другому, и именно в этом и заключается притягательная прелесть мальдивских курортов.

Мальдивские острова - излюбленное место романтичных влюбленных и молодоженов. Идиллическая картинка, созданная самой природой, располагает к любви и неге. Тут практически ежедневно проводятся свадебные церемонии. По вечерам на островах слышны признания в любви и томные вздохи.

На местных курортах обожают отдыхать знаменитости и сильные мира сего. Многие из них признаются, что только на атоллах можно полноценно расслабиться.

Местные пейзажи достойны не только фотоснимков, но кисти художника. Их очень любят снимать кинорежиссеры, они не сходят со страниц глянцевых журналов.

Совершить вояж на Мальдивы стоит хотя бы ради того, чтобы потом с гордостью говорить - я там был. Второго такого же прекрасного места просто не существует на планете. Если земной рай и есть, то он находится здесь.