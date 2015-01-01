Окрашивание в салоне Evvitop: профессиональный подход – гарантированный результат

Окрашивание волос – салонная услуга, позволяющая быстро сменить или обновить цвет волос. Выполняется при помощи искусственных красителей и с использованием безопасных химических средств. Опытные мастера осваивают разные техники окрашивания, в том числе и самые популярные – балаяж, тонирование, омбре, шатуш и другие. Применяемые методики и современные краски позволяют восстановить естественный цвет, сделать локоны яркими, седые волосы – окрасят в нужный оттенок. Именно потому окрашивание становится для многих дам настоящим спасением.



При желании каждый клиент сможет дополнительно заказать лечебные, восстанавливающие процедуры для волос.

Как работают мастера в салоне красоты?

Современники могут при помощи красителей, оксидантов, разных пигментных составов и вместе с опытным талантливым мастером, который работает в салоне Evvitop, создавать неповторимую красоту. Правильно подобранные оттенки позволят придавать объем, играть с палитрой оттенков, делать выразительными отдельные прядки. Любую процедуру в салоне доверяют опытным мастерам, которые обладают знаниями и навыками моделирования, стилистики. Специалисты окрашивают волосы в несколько этапов:

Вместе с клиентом выбирают подходящие оттенки для покраски. Если будет поставлена задача, выбранный тон совпадет с определенным стилем, подойдет цветотипу кожи или оттенку глаз, пр.

Проводят процедуру окрашивания по определенной технологии, которую рекомендует производитель красящих средств.

Наносят специальные средства, которые питают, увлажняют локоны, восстанавливают кожу головы, обеспечивают длительное сохранение оттенка.

Дают рекомендации по уходу за волосами, подбору подходящих средств и выбору времени для следующего окрашивания.

Стоимость выбранной процедуры будет полностью зависеть от сложности процесса, состояния и длины волос (повлияет на расход краски), выбранной техники. В специализированном салоне мастера выполняют тонирование, мелирование, блондирование, пре-пигментацию, цветное мелирование, окрашивание, в том числе и мультитональное.

Гарантированные преимущества для всех

Обращение к профессионалам гарантирует:

идеальное прокрашивание всех волосков – от кончиков до корней;

использование современных техник для получения нужного результата;

безопасность – использование проверенных и качественных составов.

http://evvitop.ru/uslugi/okrashivaniye-volos/ Окрашивание волос

Специалисты салона подбирают краску таким образом, чтобы достигнуть максимального попадания в цвет и обеспечить долговременный эффект.