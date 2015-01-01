Окрашивание в салоне Evvitop: профессиональный подход – гарантированный результат
Окрашивание волос – салонная услуга, позволяющая быстро сменить или обновить цвет волос. Выполняется при помощи искусственных красителей и с использованием безопасных химических средств. Опытные мастера осваивают разные техники окрашивания, в том числе и самые популярные – балаяж, тонирование, омбре, шатуш и другие. Применяемые методики и современные краски позволяют восстановить естественный цвет, сделать локоны яркими, седые волосы – окрасят в нужный оттенок. Именно потому окрашивание становится для многих дам настоящим спасением.
При желании каждый клиент сможет дополнительно заказать лечебные, восстанавливающие процедуры для волос.
Как работают мастера в салоне красоты?
Современники могут при помощи красителей, оксидантов, разных пигментных составов и вместе с опытным талантливым мастером, который работает в салоне Evvitop, создавать неповторимую красоту. Правильно подобранные оттенки позволят придавать объем, играть с палитрой оттенков, делать выразительными отдельные прядки. Любую процедуру в салоне доверяют опытным мастерам, которые обладают знаниями и навыками моделирования, стилистики. Специалисты окрашивают волосы в несколько этапов:
- Вместе с клиентом выбирают подходящие оттенки для покраски. Если будет поставлена задача, выбранный тон совпадет с определенным стилем, подойдет цветотипу кожи или оттенку глаз, пр.
- Проводят процедуру окрашивания по определенной технологии, которую рекомендует производитель красящих средств.
- Наносят специальные средства, которые питают, увлажняют локоны, восстанавливают кожу головы, обеспечивают длительное сохранение оттенка.
- Дают рекомендации по уходу за волосами, подбору подходящих средств и выбору времени для следующего окрашивания.
Стоимость выбранной процедуры будет полностью зависеть от сложности процесса, состояния и длины волос (повлияет на расход краски), выбранной техники. В специализированном салоне мастера выполняют тонирование, мелирование, блондирование, пре-пигментацию, цветное мелирование, окрашивание, в том числе и мультитональное.
Гарантированные преимущества для всех
Обращение к профессионалам гарантирует:
- идеальное прокрашивание всех волосков – от кончиков до корней;
- использование современных техник для получения нужного результата;
- безопасность – использование проверенных и качественных составов.
http://evvitop.ru/uslugi/okrashivaniye-volos/ Окрашивание волос
Специалисты салона подбирают краску таким образом, чтобы достигнуть максимального попадания в цвет и обеспечить долговременный эффект.