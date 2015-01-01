Пылесос Томас: неоценимый помощник семьям с детьми

Все хозяйки знают, как быстро накапливается грязь и пыль в доме, где есть маленькие дети и животные. Не успеешь закончить уборку, как приходится все начинать снова. Хороший пылесос – незаменимый помощник в этой бесконечной рутинной работе, а пылесосы для семей с маленькими детьми должны иметь хороший водный фильтр.





Особенности

Основное отличие заключается в системе фильтрации. Обычный пылесос просто всасывает частички загрязнений и собирает их в мешок. Воздух, очищенный от загрязняющих частиц, выталкивается из задней части пылесоса.

Пылесосы с водяными фильтрами вместо мешка используют воду. В таких пылесосах есть специальные водные отсеки, которые поглощают всасываемые загрязнения. Вода отлично фильтрует практически все, что находится в воздухе, что приводит к значительному повышению качества выпускаемого воздуха по сравнению с обычным пылесосом. Люди, страдающие аллергией, по достоинству оценят эту возможность.

Водяные пылесосы удаляют множество бактерий и патогенов, переносимых по воздуху. Их преимущество по сравнению с традиционными моделями состоит еще и в том, что отпадает необходимость вытряхивать мусорный мешок или заменять фильтр, достаточно просто слить воду. Кроме того, их энергоэффективность выше, чем у обычных пылесосов.





Пылесосы Thomas

Их выпускает немецкая фирма с одноименным названием, одна из ведущих производителей бытовой техники. В моделях используется технология Auqa +, позволяющая легко удалять шерсть животных и пылевых клещей с любого напольного покрытия, с чем не всегда справляются обычные пылесосы. Благодаря функции влажного всасывания пылесосы Thomas полностью впитывают жидкость с пола, имеется также специальная насадка для удаления пятен и следов грязи.

Эти преимущества дают возможность не только добиться отличного качества уборки, но и обеспечить приятный микроклимат во всем помещении. Эксклюзивная и очень эффективная система фильтрации воды задерживает мелкую пыль и частицы грязи и предотвращает попадание пыли в отработанный воздух. В результате воздух в комнате после уборки становится свежим и чистым, как после освежающего летнего дождя.

Все модели Thomas просты в эксплуатации и имеют специальную систему распыления воздуха. В комплекте идут аксессуары, которые помогают очистить щели, мягкую мебель, ковры, твердые полы и лестницы: