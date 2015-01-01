Игра Dragon Lines - играй с Вулкан

В игровом зале «Вулкан» собрано много интересных и необычных игровых автоматов. Во многом, благодаря прямому сотрудничеству с самыми известными вендорами. Например, посетители сайта www.вулкан-24.su могут сыграть в Dragon Lines. Это новинка разработчика Ainsworth. Обязательно попробуйте этот игровой аппарат.



К тому же, казино предоставляет доступ к нему бесплатно. Как и многие другие аппараты этой компании, Dragon Lines представляет собой простоту и яркость. Вместе с тем, с автоматом легко заработать деньги. Вероятность отдачи тут чуть выше 94%. Поэтому немного удачи и вы точно сможете стать богачом.





Обзор игрового автомата Dragon Lines

Игра выполнена в красочном стиле, с применением HD технологий. Впрочем, неудивительно, ведь компания Ainsworth создает только современные видеоигры. Аппарат имеет классический стиль. Поэтому, если вы играли в онлайн-гаминаторы раньше, то сможете понять устройство однорукого бандита. Вот некоторые его особенности:

В игре предусмотрено 99 игровых линий и 12 возможных комбинаций. За один спин игрок может собрать сразу несколько выигрышей, получив максимум денег.

Крупные коэффициенты. В среднем, вы можете заработать до 1500 к 1. Даже при небольшой ставке игрок с легкостью получит крупную сумму призовых на слоте.

Изображение китайского дракона – это дикий символ, который позволяет гемблерам получить замену некоторых картинок на барабанах (за исключением джокера).

Скаттером выступает символ «Инь-Янь». Выпадение трех таких знаков даст вам уверенность в получении бонусного раунда, который состоит из 10 фриспинов.

Начав играть в Dragon Lines, вы уже не сможете остановиться. Слот притягивает к себе мгновенно. Впрочем, демо-режим в казино «Вулкан» является лишь пробной версией. Поэтому, если вы хотите перейти к реальным ставкам, зарабатывать максимум денег, тогда регистрируйся и вноси первый депозит на счет.



Почему стоит сыграть в слоты Ainsworth

Конечно, аппарат Dragon Lines не единственный. В казино «Вулкан» еще сотни игр этого провайдера. Приходи и играй онлайн бесплатно либо на деньги. Почему стоит выбрать однорукие бандиты этого разработчика? – спросите вы.



Все очень просто: красивый дизайн, большой выбор сюжетов. Кроме того, разработчик всегда уделяет большое внимание повышенной отдаче. Поэтому игроки получают редкий шанс заработать реальные деньги, а не дутые фантики.