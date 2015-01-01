Возможно ли узнать судьбу

Многие знают, а другие даже не догадываются, что игральные карты, которые используются практически на всей планете, представляют собой так называемый нижний аркан карт Таро. В свою очередь сами эти карты являются частью древней системы описания мира. Они связаны с иудейской каббалой и европейским оккультизмом и даже имеют соответствие еврейскому алфавиту, но только старший аркан, на котором и выполняется гадание.



Как гадать сейчас

Современные технологии позволяют выполнять гадание даже без наличия колоды. К примеру, вы посещаете портал наподобие Creator Fatum и пользуетесь всеми возможностями, которые он предоставляет. В частности можете выполнить тот или иной расклад.



Особенность такого варианта заключается в дополнительном удобстве:

автоматическое гадание;

полные трактовки;

значение карт;

интересные опции.

Конечно, вполне возможно выполнять гадание и с собственной колодой, по книжке, но принципиальная разница тут отсутствует. Более того, для самостоятельной работы потребуется подготовка и изучение предмета, тогда как онлайн вы можете просто задать вопрос и получить ответ.



Работает ли гадание онлайн

Этим вопросом могут задаваться многие люди, так как возникают сомнения, будут ли магические техники работать на компьютере? На самом деле разница практически отсутствует. Ведь колода Таро – просто привычная форма, но работа идет не с бумажными картами.



Работа выполняется с энергиями и символами, которые эти энергии олицетворяют. Соответственно, где появляются символы: на столе из колоды гадалки или перед вами на экране – значения не меняет. Если интернет портал элементарно настроен на свободной тасование карт, то есть они раскладываются в самых разнообразных вариациях по свободному алгоритму, также как из колоды (сделать такой алгоритм не составляет труда, ведь и простые карты тоже в некотором смысле выкладываются по некоторым закономерностям, но при этом свободно) то гадание также работает.



Собственно, вы можете убедиться в этом сами. Здесь не имеет значение использовать какие-либо дополнительные доводы. Другое дело – ваша личная вера и связь с картами Таро.



Нужно понять, что этот гадательный метод связан с определенной культурой и мировосприятием. Конечно, он во многом является универсальным и обращается к глобальный пластам мироздания.



Тем не менее, каждому лучше выбирать на чем гадать, самостоятельно и не идти вслед за модными тенденциями или популярными трендами, хотя Таро – вполне удобный и рабочий вариант, который давно заслужил признание как мистиков, так и простых людей в этом мире.