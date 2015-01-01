Простая регистрация, быстрое пополнение и вывод средств-преимущества клуба

Регистрация в Joycasino не является обязательной. Но она открывает ряд дополнительных возможностей. В том числе, у геймеров появляется возможность делать ставки деньгами, получать выигрыши и пр.

Регистрация в «Джойказино» проводится быстро. Вам нужно:

Заполнить анкету игрока.

Укажите действующий email.

Подтвердите создание профиля.

Пройдите идентификацию.

Регистрироваться, согласно правилам, разрешается один раз. Повторное создание игрового аккаунта расценивается, как мошенничество. Старайтесь соблюдать простые правила клуба: не пытайтесь взламывать аккаунты, не передавайте свой аккаунт другим, не используйте стороннее ПО.





Как пополнить счет и вывести выигрыш?

Переход к ставкам деньгами возможен только после регистрации. При этом, вам необходимо пополнить счет. Минимальная сумма для депозита – всего 150 рублей. Пополнить счет на https://хрустальнаягора.рф/ можно моментально разными способами. Среди популярных методов ввода денег в Joycasino:

Зачисление через банковские карты. Внесите деньги с помощью Visa и MasterCard. Подобный метод отличается мгновенной оплатой и низкой комиссией.

Оплата с электронных кошельков. Перевести деньги на игровой баланс возможно через е-кошельки. Например, популярны такие методы, как Webmoney, Qiwi, Яндекс.

Мобильные переводы. Воспользуйтесь смартфоном для пополнения денег посредством SMS-платежей через операторов МТС, Билайн или Мегафон.

Также «Джойказино» работает с криптовалютами. Для пополнения счета таким способом нужно внести депозит не меньше 500 рублей. Вывод средств возможен также вышеуказанными способами. Перейдите в раздел «Вывод денег», укажите сумму и метод. Максимальный срок ожидания денег всего 24 часа.



Бонусная программа Джойказино

В клубе есть собственная политика вознаграждения. Сразу после регистрации вы сможете перейти к активации приветственной награды. Получите на 100% больше, чем внесенная сумма. Плюс вам добавят еще 20 фриспинов. Есть и другие поощрения. Например,

Увеличение каждого депозита на 10%.

Еженедельно возвращается кэшбэк.

Выгодный обмен комппоинтов на деньги.

Ознакомиться с остальными программами в Joycasino вы можете в любой момент. Для этого посетите раздел «Акции». Клуб приятно порадует и богатым выбором игр, и бонусами. Преимуществ на сайте много. Но главное – это международная лицензия, которая дает уверенность каждому посетителю. Приходи, смело регистрируйся и зарабатывай играя.