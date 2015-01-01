Модное рукоделие: от плетения и вязания до шитья

Рукоделие - это замечательный способ занять свободное время. Тем более, что так можно провести его с пользой и получить какую-то вещь в результате. Кроме того, рукоделие оказывает полезное терапевтическое действие на человека. А купить товары для рукоделия можно на сайте интернет-магазина Magic for Crafts.



Модные виды рукоделия

Вязание. Сейчас существует целый мир вязания. Появились новые техники: нукинг, вязание на вилке, тунисское вязание, вязание на руках. Кроме того, сейчас можно встретить огромный ассортимент пряжи, в том числе необычной, например, фактурной (она напоминает мех или траву). Интересно, что раньше вязали только одежду для людей, а сейчас очень распространено вязание игрушек (амигуруми), а также предметов интерьера (ковриков, корзин), а также одежды для кукол. Лепка. Особенно актуальна в наше время лепка из полимерной глины. Это материал, из которого можно лепить, а готовую работу нужно запекать в печи или духовке. В итоге получается изделие твёрдое и прочное. Лепят сейчас фигурки, картины, а ещё декорируют Таким образом обложки блокнотов и крышки банок. Печворк. Это шитье из лоскутков. Мастера изготовляют замечательные композиции в этой технике, которые создаются благодаря удачном сочетанию кусочков ткани. Тут можно экспериментировать с цветом лоскутков, размером, типом ткани и так далее. Плетение из газетных трубочек. В такой технике изготовляют вазы, корзины, коробы. Готовые работы получаются очень похожими на те, что плетутся из лозы. Их покрывают краской и лаком, от чего они становятся ещё более прочным и красивыми. Алмазная мозаика. Для этого вида рукоделия продаются специальные наборы с напечатанными картинами. Нужно лишь выкладывать стразы нужного цвета по номерам. Существует два вида таких наборов. В одном наборе есть холст, который покрыт клеевым слоем, а также стразы и специальный инструмент. В этом случае нужно аккуратно отклеивать плёнку от холста и приклеивать на него стразы. Второй вариант – холст без клеевого слоя, вместо этого в наборе идёт специальный клей. Картины по номерам. Это, как и алмазная мозаика, новый вид творчества. Он приобрёл большую популярность, поскольку освоить его очень просто, а в результате можно получить красивую картину. В наборах обычно ест всё необходимое: краски, кисти, холст. Вышивка. Она не теряет популярности. Не удивительно, ведь готовые работы получаются очень красивыми и искусными. Вышивают сейчас крестиком, гладью, по пластиковой канве, бисером, лентами. Существует множество вариантов вышивок. Кстати, вышивкой можно украсить практически что угодно: одежду, обувь, аксессуары, игрушки, предметы интерьера. А ещё можно вышивать салфетки и картины.

В заключение хотелось бы сказать, что существует ещё очень много самых разных видов рукоделия. Были рассмотрены только самые популярные.