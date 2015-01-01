Nestle будет разрабатывать индивидуальные диеты на основе тестов ДНК

В последнее время тесты ДНК могут очень многое рассказать о человеке и этими данными можно пользоваться не только в научных целях, но и для того, чтобы извлечь дополнительную выгоду. По крайней мере, так считают в компании Nestle, специалисты которой начнут разрабатывать и продавать индивидуальные планы питания на основе ДНК-тестирования уже в ближайшее время.О весьма нестандартной затее сообщает издание Bloomberg. Согласно имеющейся информации, индивидуально разработанное питание, по мнению компании, увеличит продолжительность жизни и сохранит здоровье людей. Более того, Nestle уже начала проводить первые тесты. Эксперимент весьма амбициозен и для него выбрано 100000 жителей Японии. Все они получат специальные приборы для сбора генетического материала, которые можно будет использовать прямо у себя дома, не обладая специальными знаниями. Далее собранные образцы будут отправлены в лаборатории Nestle, где на основе полученных данных специалисты компании будут советовать каждому конкретному испытуемому, какой диеты придерживаться и какие добавки включить в свой рацион, а каких следует избегать. Причем эти добавки будут поставляться непосредственно человеку в удобном для использования виде и отдельно приобретать ничего не придется.На данный момент известно, что стоимость программы составит около 600 долларов США в год. А, по заверениям специалистов, применение индивидуальных планов питания на основе тестов ДНК позволит выявить восприимчивость к таким серьезным состояниям, как повышенный уровень холестерина или сахарный диабет, снизив вероятность их развития. Помимо этого утверждается, что новая программа поможет лучше контролировать вес, но о том, насколько действенной окажется затея Nestle, можно будет рассуждать лишь спустя какое-то время.А как вы относитесь к индивидуальным тестам ДНК? Выскажитесь в нашем телеграм-чате.

Источник: hi-news.ru