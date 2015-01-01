Модные тренды 2019 года
Поговорим о женской моде. Многие хотят выглядеть стильно, идти в ногу со временем, но возникают вопросы, что же надеть, с чем носить? Расскажем об этом.
В макияже тенденции все больше стремятся к естественности - макияж « без макияжа», легкие локоны или пучок на голове. В плане одежды в моде сложные образы, многослойные, считающие в себе множество стилей. Одежда должна подчеркивать индивидуальность и настроение обладательницы. Сочетайте спортивность и нежность. Актуален свободный крой, удобность одежды, что, несомненно, радует всех. Оттенки, которые модные в этом году: коралловый, фиолетовый, желтый и легкий коричневый. Тема оверсайз не покидает модные показы и в этом году. Большие куртки и свитеры все чаще появляются в магазинах. Стиль футуризма тоже остается с нами. Ищите одежду интересной ткани, носите чаще металлические ткани или ткань с легким шиммерным эффектом. Обувь для удобства предлагается на низком каблуке или вовсе без него. Образ можно дополнить интересной обувью, например, ковбойскими сапогами. Наши любимые кроссовки все еще в тренде. Купить женские сапоги можно на сайте компании Мода Мира, где представлено большое количество интересных моделей женской обуви.
В моду входит овчина, дубленка. Выбирайте универсальный фасон, свободного кроя, можно с декольте. Так же в моду входят очки спортивной формы - такие появились еще в 2018 - а также очки широкие, похожие на горнолыжные. белые, узкие… Все интересное и давно забытое. Их можно сочетать и со спортивным стилем, и с деловым.
Тотал лук ( totallook). Образы, целиком созданные из одного цвета. Такой тренд давно с нами. Сейчас все чаще на показах встречается не только лук в одном цвете, но и из одной ткани. Чаще всего это кожа.
Тренд, который просто взорвал показы – сетки, то есть одежда из сетки. Это может быть сеть, сплетённая из капроновых нитей, кожи и так далее. Можно заметить на показах юбки и платья, сделанные в технике макраме. Чтобы не выглядеть вульгарно, носите сетку поверх обычных вещей.
Супер объемные вещи. Чем крупнее и объемнее вещь, тем лучше. Платья или юбки оверсайз с подкладом, мега пышная блуза очень актуальны сейчас.
Бюстье. Не всем можно такое носить, не каждый такое принимает, ведь недавно бюстье являлось лишь элементом нижнего белья, а теперь дизайнеры предлагают носить его поверх платьев или как отдельный элемент одежды в роли майки. Носите его с узкими или широкими брюками. Оно призвано подчеркивать сексуальность и агрессивность женщины.
Одежда с портретами, картинами. В моду входят принты лиц, тел на одежде, колготки с изображением Мерлин Монро или известные картины на карманах джинс.
Экспериментируйте, но помните, что мода изменчива.