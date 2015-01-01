Алоэ Вера: целебные свойства
Комнатные растения уже давно не просто украшения. Многие люди украшают свои дома цветами, травами и суккулентами, которые также оказывают лечебные или другие положительные эффекты. Одним из них является алоэ вера.
Какие болезни лечит?
Алоэ - небольшая домашняя аптечка первой помощи. Помогает иммунной системе и ускоряет заживление мелких ссадин или ожогов. Эффекты алоэ были известны еще в древности, когда египетские женщины использовали его для лечения кожи. Для этого алоэ по-прежнему используется и сегодня. Исследователи также обнаружили, что вещества, содержащиеся в листьях алоэ вера, помогают в заживлении ран и ожогов, в лечении кожных патологий, таких как экзема, псориаз, сухость кожи, в то же время они борются с микозами, окислением желудка, периодонтальной болезнью, туберкулезом, диабетом, уменьшают прогрессирование рака толстой кишки и так далее. Особенно полезен сок, который выходит из листьев целлюлозы. Алоэ лучше всего растет в солнечном месте. Срывание листьев, что интересно, не наносит вреда растению. На том же месте будет расти новый лист.
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Алоэ Вера Барбаденсис Миллер
Алоэ Вера Барбаденсис Миллер – это разновидность алоэ, которая представляет собой особую ценность и является самой распространенной в наших широтах. Гель, который образует внутреннюю часть листа, содержит более 200 биологически активных и, следовательно, полезных веществ. Сок данного вида алоэ содержит смесь аминокислот, ферментов, полисахаридов, витаминов, минералов, антиоксидантов, и его состав действительно уникален.
Активные ингредиенты в Алоэ Вера
- Аминосахары: глюкозамин, галактозамин.
- Аминокислоты: лизин, треонин, валин, гидроксипролины, лейцин, аспарагин, глутамин и многие другие.
- Ферменты: оксидазы, каталазы, амилазы, целлюлоза, липазы, дегидрогеназа, SGP-трансаминаз.
- Минералы: кальций, калий, магний, натрий, медь, железо, цинк, марганец.
- Моносахариды и полисахариды: ацеманнан, арабинозы, галактозы, глюкозы, маннозы, рамнозы, ксилоза, аскорбиновая кислота, глюкуроновая кислота, галактуроновая кислота.
- Стеролы: кампестерол, люпеол, бета-ситостерин.
- Витамины: A, B1, B2, B6, чуть-чуть B12, C, PP, E, фолиевая кислота, ниацин, холин.
В дополнение к самому известному алоэ вера вы также можете выбрать что-то более декоративное, в частности алоэ сомалийское.