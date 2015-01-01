Шкурки куницы - разновидности и особенности
Люди научились использовать мех большого количества различных животных для тех или иных целей. Одним из таких животных являются куницы. Следует отметить, что мех этого зверя достаточно сильно ценится за счёт наличия у него особенных свойств.
Виды меха куницы
Мех куницы можно разделить на несколько основных видов, в зависимости от вида самой куницы:
- Американская. Эта куница обитает в Канаде и США, отличается очень густым ворсом. Стоимость одной шкурки такой куницы обычно составляет 12 – 20 долларов за одну штуку.
- Илька. Этот вид куницы также обитает в северной Америке и является самым крупным представителем своего вида. Её мех имеет длинный ворс, а также высокой жёсткостью. Из-за своих свойств является весьма дорогим мехом, поэтому чаще всего мех ильки используют известные дизайнеры для своих коллекций.
- Каменная. Эта куница обитает на территории Евразии, имеет весьма жёсткий и грубый ворс, не особенно большой длины. Шкурки этой куницы не окрашивают при использовании.
- Лесная. Местом обитания этого виды куниц является Европа и Азия, главные отличительные черты меха: густой, пушистый, короткий в летнее время.
Это далеко не полный перечень всех разновидностей меха куниц а лишь наиболее распространённые варианты.
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