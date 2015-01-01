Двенадцать полезных советов при домашней уборке
Любая женщина знает, насколько утомительно выполнение домашней работы. Такие, казалось бы, простые вещи в исполнении, как поддержание порядка в доме и чистоты, отнимают много времени и сил. Хозяйки с опытом, уже умеют применять в своей работе, разные хитрости, для облегчения своих обязанностей. Но, этот список никогда не перестаёт пополняться. Как говорится: «Век живи – век учись». Для комфортной уборки, например, нужно использовать специальные губки, салфетки и тряпки, подробнее о них можно узнать на сайте компании "Бабочка" gubki.ru, которая занимается производством такой продукции.
Вот некоторые советы, которые помогут вам, преодолеть кое-какие трудности в домашней работе и стать более успешной хозяйкой.
1. Оказывается, ножи быстрее тупятся от мытья их в горячей воде. Перед предварительной заточкой их необходимо замачивать в солёной воде.
2. Очистить утюг от пятен на подошве, можно с помощью той же соли. Для этого нужно рассыпать соль на бумаге, а затем пройтись по ней горячим утюгом.
3. Быстро убрать шерсть и мусор с мягкой мебели можно с помощью резиновых перчаток.
4. Почистить смесители на кухне, и в ванной комнате помогает уксус. Просто надо нанести жидкость на кран и через некоторое время смыть тёплой водой.
5. Деревянные разделочные доски, тоже хорошо поддаются чистке раствором уксуса и воды. После этого можно протереть долькой лимона с солью.
6.Сода и уксус – замечательные средства при чистке духовки. Соду надо рассыпать на загрязненные места, затем обрызгать её из пульверизатора уксусом. Двадцать минут спустя удалить грязь мокрой губкой.
7. Очистить кухонную губку от микробов, можно с помощью простой процедуры. Поместить влажную губку в микроволновку, по истечении двух минут прогрева, извлечь её.
8. От жирных пятен микроволновку можно избавить с помощью апельсиновых корок. Для этого небольшое количество корок расположить внутри микроволновой печи и прогреть их там пять минут. После этого протереть внутренность с помощью влажной тряпки или губки.
9. Очистить быстро жалюзи можно с помощью, надетого на руку носка, предварительно смоченного в растворе уксуса с водой.
10. Протирать зеркало хорошо ломтиком огурца. Это средство хорошо очищает зеркало и оставляет приятный свежий аромат.
11. Огурцом можно устранить скрип дверных петель. Петли надо протереть кусочком огурца и проблема будет удалена.
12. Огурцовыми дольками можно чистить газовую плиту, равномерно протирая загрязненные места кусочком этого овоща.
Применяя вышеперечисленные советы, даже молодая хозяйка почувствует себя более уверенно. К тому же эти простые средства помогают сэкономить время, и они абсолютно безвредные.