Как правильно выбрать межкомнатную дверь?
Все двери отличаются друг от друга. Основные критерии выбора полотна и погонажа для потребителя следующие: внешний вид, в какое помещение она будет установлена, а также цена. При выборе важны такие категории, как наличие или отсутствие остекления, цвет и дизайн полотна. Дверь должна сочетаться с остальными предметами интерьера и напольным покрытием по принципу: темное – темное, светлое – светлое. Исключение составляют двери, сделанные под стандартные цвета дерева. Их характеризуют, как двери среднего тона. Эти полотна универсальны.
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Двери с остеклением визуально делают квартиру больше и светлее. Глухие - позволяют придать комнате камерность и обладают более высоким уровнем звукоизоляции. Наиболее востребованными считаются смешанный стиль, хай-тек и классика.
Хай-тек можно узнать по минималистичной отделке, декорированию металлом или стеклом в глянцевом варианте или матовом. Кроме того, по стилистике эти двери сочетают в себе экспрессивность и технологичность.
Классика – самая распространенная рамочная модель со стеклянными или глухими вставками. Другое ее название филенчатая.
Двери смешанного стиля представляют собой сочетание классики и хай-тека. Такие полотна эффектно впишутся в дизайн-проект любого офиса, или квартиры.
Выбирая полотно, важно учитывать в отапливаемом либо в неотапливаемом месте будет размещаться конструкция. Отапливаемость подразумевает возможность установления абсолютно любых дверей. В неотапливаемые помещения рекомендуется выбирать двери с искусственным покрытием.
Двери из таких пород дерева, как ясень и ольха, относятся к элитному классу. Эти полотна изготавливаются 1-2 месяца под конкретный заказ, с подбором цвета и фурнитуры. В дверях такого типа возможен разнотон, потому что материал изготовления натуральный.
Шпонированные полотна - отличный аналог элитным дверям.
Двери из эконошпона популярны среди потребителей благодаря своей бюджетной цене и привлекательному дизайну.
Ламинированные двери относятся к экономичному классу дверей. Их качество оставляет желать лучшего. Такие двери лучше устанавливать в нежилых комнатах.
Таким образом, если критерии выбора четко определены, то найти подходящую межкомнатную дверь труда не составит.