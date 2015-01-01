Какие знаки зодиака будут самыми везучими в декабре 2018

Конец 2018 года – непростой период с точки зрения астрологии. Наиболее напряженной станет первая половина декабря из-за транзитного движения Меркурия и Венеры по созвездию Скорпиона. Обстановку усугубит то, что в первых числах месяца ближайшие к нам планеты будут заканчивать ретроградное движение и образуют несколько негативных аспектов. В этот период обострятся конфликты в партнерских отношениях, возникнут проблемы с взаимопониманием.Третья и четвертая недели декабря вернут спокойствие и предсказуемость. Ситуация стабилизируется благодаря переходу директного Меркурия в созвездие Стрельца, а также формированию гармоничных конфигураций. А энергия полнолуния, которое произойдет в третьей декаде, поможет подойти к празднованию Нового года с позитивным настроем.Несмотря на то что астрологи обещают нам неоднозначный месяц, некоторым представителям зодиакального круга будет сопутствовать удача, и они даже не заметят отрицательного влияния дисгармоничных аспектов.Знаки Зодиака, которым повезет в декабре 2018В последнем месяце уходящего года Стрельцы почувствуют себя настоящими счастливчиками. Им будет помогать Солнце и покровительствующий этому знаку Юпитер, а во второй половине декабря компанию им составит еще и Меркурий. Соединение двух последних планет способствует расширению деловых интересов, укреплению авторитета и повышению социальной активности. Удачными окажутся новые проекты, участие в творческом процессе принесет признание.Для Стрельцов, которые еще не определились с направлением личностного роста, наступает очень важный момент. Пришло время делать выбор, который предопределит развитие в течение нескольких следующих лет.Высокий уровень жизненной энергии позволит Рыбам преуспеть во многих сферах. Благоприятное расположение планет в астрологических домах обещает им невероятную удачу. Больше всего повезет тем, кто ориентирован на личностное развитие и активное времяпровождение. Декабрь принесет им успехи в обучении, профессиональные достижения. Вероятны также увлекательные поездки и путешествия.Карьеристы должны обратить внимание на первые две декады. Солнце и Юпитер в секторе карьеры предоставят полную свободу действий, которой нужно обязательно воспользоваться. Астрологи советуют Рыбам не упускать шанс обратить на себя внимание руководства и (или) инвесторов.В декабре активизируется профессиональная сфера благодаря позитивному влиянию Меркурия, покровительствующего Близнецам, и Венеры. Гармоничные конфигурации планет помогут представителям этого знака раскрыться, проявить себя с лучших сторон и блеснуть талантами.Первая половина месяца больше подходит для ударного труда, а вторая – для установления новых контактов. В период с 16 по 28 декабря Венера сформирует сразу три позитивных аспекта, поэтому Близнецы вправе рассчитывать на невероятное везение во всех деловых вопросах. Сотрудничество принесет успех, удастся достичь компромисса в работе, заручиться поддержкой руководства и заключить сделки с контрагентами на выгодных условиях.Неожиданно удачным станет декабрь для Овнов. Сами они даже не строили грандиозных планов на последний месяц 2018 года, однако для многих типичных представителей этого знака именно в это время откроются блестящие перспективы. В основном это касается карьеры, поскольку в одноименном сектор окажутся Солнце, Меркурий и Юпитер. Динамики развитию событий придаст также Уран, который еще в ноябре вернулся в созвездие Овна.Накануне Нового Года люди, чьей природной стихией является Огонь, получат отличную возможность заложить фундамент будущих успехов. Звезды советуют им мыслить глобально и не бояться ставить перед собой сложные задачи.Астролог Маша Новик Специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen