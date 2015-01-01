Цветы в коробке с макарони
Если хотите преподнести беспроигрышный подарок, лучшим выбором будут цветы и макаруны в коробке. Эти французские миндальные печенья выглядят очень привлекательно, в чем вы можете убедиться, ознакомившись с фото подарка на https://msk-flowers.ru/cveti-s-makaroni/. Они красивые, вкусные и будут прекрасным сюрпризом по любому поводу.
Преимущества набора
Цветы и конфеты считаются самым универсальным способом расположить к себе сердце женщины, но также и самым банальным. Сегодня сложно произвести нужный эффект при помощи такого простого хода. Если вы хотите воспользоваться проверенной схемой и внести в нее приятную долю неожиданности, отличной вариацией на тему станет коробка с цветами и макарунами.
В большинстве случае цветы и макаруны в коробке оказывают более удачным выбором, чем стандартные букеты. И вот почему:
- С коробкой вам будет гораздо проще добраться до адресата, чем с букетом, который легко повредить или помять. Вы можете положить свой презент в пакет или поставить на сиденье машины и больше не переживать о нем.
- Интрига. Пока девушка не снимет крышку, она не узнает, что в ней находится. Это делает подарок более эффектным и приятным. Коробка с цветами и макарунами становится версией киндер-сюрприза для взрослых девушек.
- Никакой суеты. В отличие от букета, который важно сохранить свежим, поставить в вазу и должным образом ухаживать за стеблями, в коробке с макарунами достаточно специальной флористической губки. Такая композиция не завянет, если ваша спутница опоздает на свидание.
Коробка со сладостями и цветами остается свежей и красивой независимо от того, где вам предстоит вручать ее. А макаруны – это отдельный сюрприз, который оценит даже та девушка, которая не является любительницей сладкого. Пищевые красители придают макарунам яркие и нежные оттенки, а их приятный вкус сделал угощение известным по всему миру.
Доставим цветы с макарони в коробке по Москве
Компания MscFlowers предлагает доставку оригинальных подарков из вкуснейших свежих макарун и живых цветов. Флористы вкладывают душу в каждый подарочный набор, делая его стильным и гармонично оформленным. Вам нужно только обратиться заранее, не менее чем за день до вручения, чтобы в нужный момент вы могли получить коробку свежего печенья в обрамлении цветов и могли преподнести ее той, кому предназначается подарок. Мы гарантируем, что он произведет самое приятное впечатление и поможет вам порадовать свою избранницу.