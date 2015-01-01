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Пластика груди: разновидности, особенности процедуры

Elena
Пластика груди

Пластика груди – это хирургическое вмешательство, которое предполагает коррекцию формы и размеров молочных желез. Операция может производиться как по эстетическим, так и по медицинским показаниям. Объем вмешательства зависит от пожеланий пациентки и особенностей строения ее груди. На сайте клиники ГрандМед есть подробная информация о каждом виде коррекции и контакты по которым можно связаться с медицинским центром.

ГрандМед


Виды пластики груди


Классическим типом пластики груди является увеличение молочной железы. В ходе процедуры обычно используются специализированные эндопротезы, которые внедряются в ткани через доступы в области подмышек или непосредственно под молочной железой.

Сейчас для увеличения груди и коррекции ее формы может применяться собственная жировая ткань пациентки. Это позволяет добиться оптимального результата с сохранением чувствительности ткани и минимальным риском осложнений.

Другим типом процедуры является мастопексия – подтяжка молочных желез. Она производится в тех случаях, когда с возрастом ткани груди обвисают, и железа теряет нормальную форму. Для этого осуществляются разрезы, которые могут располагаться:
  • Вокруг ареола соска;
  • Якореобразно от ареола ниже к грудной складке;
  • Полукругом в области верхнего полюса железы.

После произведения разрезов ткани моделируются и ушиваются, благодаря чему восстанавливается нормальная форма органа.

При необходимости по показаниям пациенткам можно произвести уменьшение размера груди. Процедура может осуществляться через якорные или полулунные разрезы, а также с помощью откачивания жира – липосакции.

Особенности проведения пластики


В клинике ГрандМед пластика груди производится при наличии следующих нарушений:
  • Слишком маленький размер молочных желез;
  • Неправильная, вытянутая форма сосков, слишком большие размеры ареолов;
  • Асимметричное положение груди;
  • Необходимость уменьшения желез из-за повышенной нагрузки на позвоночник или по другим показаниям;
  • Обвисание груди с возрастом или после родов.

Реже операция проводится по медицинским показаниям, когда у пациентки на фоне онкологического процесса производится удаление ткани железы. Для восстановления нормальной формы органа осуществляется пластика груди.

Оперативное вмешательство по коррекции формы молочных желез обычно очень хорошо пациентками. В первые несколько суток женщина пребывает в стационаре, где ей обеспечивается полноценный уход. В последующие дни пациентке нужно спать на спине, правильно питаться, пить назначенные лекарственные средства. Рекомендуется ограничить физические нагрузки в течение нескольких месяцев. Правильная реабилитация обеспечивает быстрое восстановление нормального состояния клиентки.
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