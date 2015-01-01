Запах женщины: Какие ароматы сводят с ума мужчин (Проверено учеными)

«От нее пахло любовью за сто километров, а может быть, даже за тысячу… Я летел на этот запах, как кот на валерьянку, по пути совершая подвиги и преступления». Ринат ВалиуллинЗапаху женщины посвящено так же много книг, фильмов, картин, как и самой женщине. Авторство всех этих шедевров, конечно, принадлежит мужчинам. Они, и только они, прежде чем полюбить женщину глазами, любят ее носом. И если уж мужчина «принюхался» к женщине, то учуять ее естественный аромат не помешают ни Dolce, ни Gabbana, ни какой-либо другой парфюмерный «монстр». Запах своей женщины будоражит, возбуждает и сводит с ума сильнее любого парфюма и афродизиака. Какой он, запах женщины, лишающий мужчину рассудка, рассказывает нос-аналитик (да, есть такая профессия!) Сергей Краско.На поводу у обонянияЗапах – мощнейший источник информации, код доступа к которому лежит в глубоком бессознательном. Окружающие запахи дают нам намного больше информации, чем мы можем увидеть, услышать, ощутить. Не верите? Спросите у животных. Тонкое чутье запахов позволяет им ориентироваться в этом мире лучше нас. Общение мужчины и женщины на уровне запахов как раз относится к этому животному восприятию. Возможно, поэтому свою женщину мужчина буквально вынюхивает и идет на ее запах, как самец на запах самки. И как бы мы не любили носить за собой шлейф дорогих и модных духов, самым привлекательным для мужчины остается натуральный запах женского тела, и настолько натуральный, что цивилизованное общество хватается за сердце.Возбуждает, дает стимул к жизни и буквально сводит с ума мужчину запах женских влагалищных секретов. Этот естественный запах женщины часто сложно охарактеризовать, сравнить с другими запахами. Эстеты ищут поэтические сравнения (запах сливочного мороженного, морского бриза и пр.), мужчины, чувствующие инстинктами, не сравнивают, а называют вещи своими именами – женщина пахнет самкой. И чем ярче выражен этот запах, тем умопомрачительнее он для мужчины. Иногда доходит до того, что мужчины просят женщину перед близостью не мыться или хотя бы не пользоваться ароматизированными гигиеническими средствами.Несколько дико звучит, но согласно исследованиям, мужчин, которых влечет не совсем чистое женское тело, больше 30%. Возможно, большинство из них живет в Японии, где нестиранные женские трусики – дорогостоящий фетиш. Но и среди наших соотечественников встречаются мужчины, фанатеющие от крайне натурального запаха женщины. Они искренне не понимают, зачем женщины смывают «это» со своего тела.Чем пахнет женщина, которая сводит с ума?Самкой! Как же пахнет «самка»? Среди самых распространенных мужских ответов лидируют пять главных естественных женских запахов.Запах причинного местаЖенщина со здоровой интимной микрофлорой имеет индивидуальный «букет» ароматов, который хоть и едва уловим обонятельными рецепторами, производит в мужском мозгу эффект бомбы. Мужчина неосознанно подсаживается на этот запах, как на наркотик, и словно зверь распознает его среди тысяч других. Запах влагалища в прямом смысле слова может на некоторое время лишить мужчину способности трезво мыслить.Запах тела к концу циклаЗа несколько дней до начала менструации женщина благоухает «феромонами», которые мужчины чувствуют за версту, как самцы чуют течку самок. Животные инстинкты делают мужчину ведомым и даже безумным. Умные женщины знают, как этим даром природы распорядиться.Запах «вчерашних» волосВолосы очень хорошо хранят запахи. Они накапливают в себе аромат женщины. Мужчины обожают воткнуться в разбросанные по подушке женские волосы и вдыхать ни с кем несравнимый аромат своей женщины. Конечно, хорошо если волосы вымыты и благоухают свежестью, но мужчине куда приятней, когда они пахнут любимой женщиной.Тонкий запах потаПот, как бы это кощунственно не звучало, мощнейший природный афродизиак. В низкой концентрации активных веществ он не имеет ярко выраженного резкого запаха, но содержит в себе те самые «феромоны», которые пробуждают в мужчине желание обладать женщиной. Этот тонкий, едва ощутимый запах здорового женского тела ассоциируется у мужчин с близостью. Во время которой капельки пота появляются на коже, высвобождая тот самый запах самки, от которого мужчины сходят с ума.Запах молодого телаК сожалению, чем моложе женское тело, тем умопомрачительнее его запах для мужчины. В процессе старения замедляются обменные процессы, что сказывается на образовании запахов тела. По ним мужчина своим «животным» обаянием инстинктивно определяет способность женщины к деторождению.Нос-аналитик Сергей Краско специально для allWomens.ru

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