«Ленин жив»: Звезда «Мажора» Никита Панфилов в новой роли стал похож на вождя

После выхода на экраны первой части сериала «Мажор» Никита Панфилов, сыгравший вначале лучшего друга главного героя, а затем — главного злодея, проснулся знаменитым. И хотя актёр до «Мажора» уже сыграл в паре десятков картин, именно благодаря популярному сериалу преданная армия поклонников Никиты Панфилова выросла в несколько раз.instagram.com/panfilov_nikitaСегодня Панфилов продолжает сниматься в сериале «Пёс», а также приступил к работе в новом проекте «Лихач». Для съёмок Панфилов несколько изменил привычную внешность: отпустил бороду.instagram.com/panfilov_nikitaПравда, теперь Никита напоминает своим фолловерам… вождя мирового пролетариата.instagram.com/panfilov_nikitaПоклонники Никиты Панфилова забросали инстаграм актёра комментариями о его сходстве с Владимиром Ильичом ЛенинымНесколько дней назад Никита Панфилов разместил на своей странице в Instagram небольшое видео, в котором он восхищается осенним морем в Сочи. Однако подписчиков актёра совершенно не заинтересовал пейзаж, поскольку всё их внимание заняла внешность Никиты.instagram.com/panfilov_nikitaАртист стал настоящей копией Владимира Ульянова (Ленина). Буквально каждый из трёхсот комментаторов посчитал своим долгом отметить столь удивительное сходство:orlovcccp Ленин жил, Ленин жив, Лёнин будет жить 👍👍👍👍 dzhigirey_anastasia Оооооо, Владимир Ильич, это ты? voskresenskay_irina Ой как на Ленина похож)))) alenabeldy Вам надо Ленина сыграть похож red13karnak Ленин проснулся... tanya_shneer Ой,Ленин жив! laysan116 Мамочки, прям Ленин)))instagram.com/panfilov_nikitaИнтересно, заметил ли сам Никита Панфилов, насколько новый образ сделал его похожим на легендарного революционера? ;)Фолловеры напомнили Карине Еремеевой, что у неё есть ещё родственники по отцуДаже после нескольких экспертиз ДНК Карина Мишулина отказывается признавать Тимура Еремеева единокровным братом. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen