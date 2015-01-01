«Прекратите писать мне Лошадь, Лошадь, Лошадь»: Ксения Собчак обратилась к хейтерам, видео

Количеством хейтеров в соцсетях Ксения Собчак может уверенно соревноваться с Анастасией Волочковой и Ольгой Бузовой. Пожалуй, на эту троицу приходится половина всего негатива в интернете.instagram.com/xenia_sobchakИнтересно, что никто из перечисленных звёзд не делает каких-то резких телодвижений в сторону обидчиков. Анастасия Волочкова вступает в перепалки с недоброжелателями, добивая их всё новыми и новыми шпагатами. Ольга Бузова вообще не реагирует на негатив у себя в блоге, предоставляя возможность хейтерам соревноваться в остроумии. Ксения Собчак тоже не реагировала на обидные комментарии, однако сегодня решила пообщаться со злопыхателями у себя в сториз Инстаграма.instagram.com/xenia_sobchakКсения Собчак порекомендовала хейтерам расслабитьсяВ инстаграмах знаменитостей сейчас горячая пора: накануне новогодних праздников интернет-магазины пытаются увеличить продажи своих товаров. Для этого в блогах звёзд идут сплошные рекламные посты. Медиа-персоны зарабатывают на рекламе всевозможных товаров.В эти дни имя Ксении Собчак снова украшает последние новости шоу-бизнеса. Ходят слухи, что в семье телезвезды не всё гладко. Поговаривают, что у Собчак начался роман с бывшим мужем Дарьи Мороз Константином Богомоловым. Отношения зашли так далеко, что даже Новый год Ксюша и её пока законный муж будут встречать порознь. Впрочем, никто из супругов никаких комментариев по этому поводу не даёт, зато в их микроблогах сплошным потоком идут рекламные посты.instagram.com/xenia_sobchakКсения Собчак получила выгодное предложение на рекламу массажёров от известного бренда. Со всей ответственностью подошла экс-ведущая «Дома-2» к работе. Ксения предложила массажёры своим интернет-врагам. При этом Собчак даже обыграла своё негласное прозвище на сайтах-антиках:Расслабьтесь и прекратите писать мне 148 раз на дню то в Фейсбук, то в Инстаграм: «Лошадь, Лошадь, Лошадь…». Мне это только приятно, а вам — ущерб для здоровья.«Не травите мою жену»: Влад Топалов обратился к интернет-хейтерамВлад Топалов пока не понял, какую выгоду можно получить из негатива в свой адрес, поэтому уже не первый раз певец пытается договориться с подписчиками своего Instagram. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen