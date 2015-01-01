6 типов людей, которые больше всего склонны к изменам

Pexels/ PixabayМожно ли уберечь любовь от измен? Если она истинная, зрелая, самодостаточная, то в изменах нет потребности. Когда любовь – болезнь, самоутверждение, потребительство, то измена замыкает этот логический ряд. Она неизбежна и даже необходима, как лекарство от нездоровой любви. Конечно, лучше не болеть этой «недолюбовью» и не связываться с людьми, которые не способны любить, но умеют изменять.К сожалению, существуют такие типы людей, для которых измена – норма, черта характера или образ жизни. Постарайтесь быть от них подальше, чтобы не запачкать душу предательством. Она святая, и ей непременно захочется простить предавшего, но все еще любимого человека. Как сказал кто-то мудрый: «Прощение довольно эгоистичная вещь. Она делает лучше того, кто прощает. Но ничему не учит прощёного».6 типов людей, склонных к изменамАзартные игрокиЛюди этого типа относятся к жизни как к игре. Они все делают играючи, что позволяет получать удовольствие не только от результата, но и от самого процесса. Позиция очень даже не плохая. Но только, если речь не идет об измене. Когда человек, играючи, предает чью-то любовь, он преследует свои эгоистические цели – берет, не давая ничего взамен, а если и меняется, то его обмен неравноценный. Целью игры и у мужчин, и у женщин этого типа являются сексуальные или любовные победы. Как правило, ради приключений на стороне они не разрушают свои семьи. «Игроки» четко разделяют азартный секс и стабильность семьи. Они тоже нуждаются в покое, поддержке, понимании, которые могут получить только от истинно близких людей. Но такая жизнь похожа на рулетку: везение в изменах очень нестабильно.Искатели счастьяСчастье нужно всем. Но одни его находят в единственном человеке и останавливаются, а другим этого мало, и они начинают коллекционировать людей и удовольствия. Искатели счастья преимущественно романтики. Их интересует ни сколько секс с другим партнером, сколько новизна отношений, красивые ухаживания, разнообразие – то, что со временем становится рутиной в браке. Однако все новое рано или поздно устаревает, и приходится снова отправляться на поиски притупившихся или еще непознанных ощущений. Этот порочный круг никогда не приведет к удовлетворению. Счастье будет иллюзорно. Надо отметить, что люди этого типа предпочитают не связывать себя узами брака, опасаясь именно скуки, но это им удается не всегда. Партнеру «искателя счастья» не позавидуешь. В лучшем случае он будет смутно догадываться об изменах, в худшем – адюльтер в семье станет привычным делом или даже осознанной провокацией развода.Заложники ситуацииК этому типу относятся патологически верные жены и мужья. Казалось бы, для них преданность семье – наивысшая ценность, а любовь – вероисповедание. Но именно такая жизненная философия и делает их привлекательными для охотников за претендентами на крепкий брак. Всем хочется жить рядом с партнером с высокой моралью и принципами. Вот и становятся почтенные семьянины заложниками чьей-то четко спланированной ситуации. А поскольку случается, что даже боги грешат, то нечего удивляться изменам верных супругов. И их может занести «налево». Конечно, потом они будут очень жалеть и сильно каяться, но, как говорится – запретный плод сладок. Спрыгнуть с любовной интрижки бывает крайне сложно. «Охотникам» только это и надо. Они уж постараются чужого прилежного мужа или жену довести не только до постели, но и до ЗАГСа.Ermerspik/ PixabayСтареющие «молодожены»Традиционно семьи принято создавать в молодом возрасте, когда оба партнера ровесники, женятся по любви и строят семейные отношения на взаимном энтузиазме. Проходят годы, они обрастают совместным имуществом, детьми, опытом, возрастом и лишними килограммами. Душа при этом у каждого по-прежнему молодая и красивая. Ей хочется такой остаться навечно, и человек становится героем поговорки: седина в голову – бес в ребро. Мужчина или женщина заводят тайный роман на стороне с молодым партнером, который стимулирует, вдохновляет и возвращает краски жизни. Кажется, что можно с ним продлить молодость, остановить годы. Зафиксировать это люди в возрасте пытаются, создавая новые семьи. Разница в десятилетия между супругами сегодня становится нормой. К сожалению, стареющие «молодожены» не задумываются, что их юным мужьям и женам тоже скоро захочется молодого тела.Тоскующие домоседыВ семьях, где один из супругов бизнесмен или бизнесвумен, а другой – хранит домашний очаг либо имеет праздную работу, тоже измены случаются с завидным постоянством. Но не со стороны деловых супругов – они часто слишком заняты своими бизнес-проблемами, а со стороны ни чем не занятых половинок. Их одолевает скука, невнимание, либо к ним вообще относятся как к своему приложению. Здесь порождается целый клубок причин, побуждающих к измене. Женщину могут утомить рутинные домашние обязанности, обесценивание ее заслуг, игнорирование и т. д. Мужчина, в семье которого главным добытчиком выступает супруга, тоже может страдать от комплекса вины или неполноценности. Компенсировать недостающее они способны изменами.Деловые любовникиЛюди, принадлежащие к этому типу, относятся к измене, как к важной и любимой работе. Изменять они обожают и даже считают это дело престижным. А некоторым вообще любовница/любовник «положены по штату» (большой босс, публичный человек, альфа-самец). По большому счету и семью эти люди заводят для статуса, солидности. Деловые любовники четко планируют свой режим дня, включая туда еще и секс. Их супруги редко посвящены в детали дел. Так лучше путаются следы и всегда можно сослаться на работу, не уточняя, где, когда и в чьей компании она будет проходить. И совестью «любовники» тоже ни капли не мучаются, ведь даже, изменяя, они тоже работают. Для укрепления рабочих связей им нужно устанавливать близкие контакты с партнерами, спонсорами или сотрудниками. А настолько они близкие, известно только «любовникам», которые, возможно, и работают лишь для того, чтобы иметь возможность наслаждаться такими вот «связями».12 ситуаций в жизни, когда лучше солгатьВсем нам с детства внушается прописная истина: всегда нужно говорить правду. Но жизнь вносит коррективы в это утверждение, и возникают такие ситуации, в которых лучше солгать... или утаить правду. Неспроста появилось такое выражение «ложь во спасение». Итак, в каких же ситуациях допустимо врать? Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen