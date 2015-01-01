Модный писк или неудачный ракурс: Елена Летучая заинтриговала гигантской обувью

Экс-ведущая «Ревизорро» Елена Летучая смело может претендовать на звание иконы стиля. Обладая стройной фигурой, телезвезда умело составляет модные луки, в которых выглядит элегантно и изысканно.instagram.com/elenapegasСегодня в Инстаграм Летучей появилось фото, которое сразу спровоцировало бурные обсуждения подписчиков. Внимание фолловеров привлекла обувь знаменитости.45-й размер ноги Елены Летучей вызвал шок у её поклонниковНа новом фото Елена Летучая позирует в эффектном красном платье с бутылкой шампанского в руках. Так, по словам теледивы, началось её сегодняшнее утро.instagram.com/elenapegasПоклонники были несколько удивлены тем, что их любимица начала свой день с алкоголя:kossstya06 Накидалась поди ol.eg8756 Как говорил герой Папанова в "Бриллиантовая Рука" Шампанское по утрам пьёт аристократы или дегенераты.😁 vasilevna6224 Елена вы же девушка,что за бутылка в руках? Прям как Сопчак - алкашка. svetlana_lazirina Лена, я никогда бы не подумала что Вы побухиваете с утра😁😁Однако особое внимание фолловеров привлекла обувь Елены. Судя по тому, что начало этой обуви прячется где-то под подолом юбки, внимательные комментаторы пришли к выводу, что это сапоги-чулки. Недоумение подписчиков вызвал размер этих сапог — судя по снимку, ведущая носит обувь примерно 45-го размера.instagram.com/elenapegasНе ясно — то ли сапоги действительно такие большие, то ли Елена «вытягивала» свои ноги в одном из фоторедакторов, или же ракурс съёмки оказался неудачным:6472kmn Размер ноги гигантский. Ужас какой morozova_mira Это какой размер лапы? kprolines ого, такое ощущение что 45 растоптанный 😂 lana_soffia666 Это что, такой размер ноги ???? sle_ksu Фотка смешная 😉, правда размер ноги выглядит большущий 😂 lana76sveta Нога 45 размера 😂 al.exandra7744 Какой размер ноги? 46? gusaytnikova размер ноги 45 с хвостиком😂Подписчики Станислава Садальского выдвигают теории того, как удалось Дмитрию Медведеву резко вырастиСтас Садальский разместил совместное фото Дмитрия Медведева и Валентины Матвиенко. Популярного актёра удивил тот факт, что на снимке премьер-министр выше Матвиенко на полголовы. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen