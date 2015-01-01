Профессиональные краски для волос: ваш секрет идеального окрашивания

Окрашивание – одна из самых популярных процедур среди поклонников бьюти-экспериментов: сложно найти более простой и одновременно эффективный способ изменить образ и добавить к нему новые акценты. При этом не всегда окрашивание приносит ожидаемые результаты, а иногда за желание получить какой-либо цвет мы расплачиваемся ломкостью и отсутствием блеска. Возможно ли избежать неприятных последствий? Конечно, если использовать профессиональную краску для волос, которая не только обеспечивает получение идеального оттенка, но и положительно воздействует на их состояние.

В чем заключаются основные отличия профкрасок от масс-маркета?

На полках большинства супермаркетов представлены краски, которые способны обеспечить требуемый тон, однако состояние волос после их применения серьезно ухудшается. Выбор профкраски, напротив, позволяет не только получить желаемый оттенок, но и обеспечивает восстанавливающий эффект. Также к отличительным особенностям профсредств относят:



наличие в составе специальных красящих пигментов (для насыщенного и яркого цвета);



огромную цветовую палитру (в отличие от масс-маркета, где возможности очень ограничены, они обеспечивают получение любого желаемого тона);



высокий уровень стойкости (как правило, полученный эффект при выборе стойких составов сохраняется в течение более продолжительного времени);



отсутствие резкого неприятного запаха (благодаря этому процедура будет более приятной и не вызовет дискомфортных ощущений);



бережное окрашивание (в составе отсутствуют компоненты, которые способны оказать отрицательное воздействие на волосы).

Существует большой выбор профкрасок в различных ценовых сегментах, благодаря чему всегда можно найти как доступные по стоимости, так и более дорогостоящие варианты. Однако, даже приобретая недорогую продукцию от профбренда, можно не сомневаться в том, что ее качество будет гораздо более высоким по сравнению с масс-маркетом. При наличии определенных навыков применять ее допускается не только в салонах, но и в домашних условиях. Кроме того, в дополнение к выбранному составу возможно подобрать ухаживающие профсредства, которые сделают вашу прическу еще более привлекательной.

Где приобрести качественные профсредства в Москве?

Продукцию ведущих профбрендов вы можете найти в интернет-магазине Colibrium в Москве: для клиентов доступен широчайший ассортимент наименований, среди которых представлены как классические, так и ультрамодные оттенки. Еще одно преимущество – это демократичная ценовая политика магазина, благодаря чему возможно купить качественную профкосметику по доступной цене. При возникновении вопросов сотрудники магазина готовы предоставить консультацию и помочь в выборе товаров.