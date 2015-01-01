Кто из знаков зодиака прирожденные артисты

Alexas_Fotos/ PixabayНекоторые люди рождены, чтобы блистать на сцене, покорять талантом киноактера, завораживать пением. Представляем пятерку знаков зодиака, которых звезды зодиака наделили артистическим талантом.БлизнецыЗвезды одарили Близнецов редкой харизматичностью, природным артистизмом, способностью свободно держаться на публике. Умение легко запоминать большой объем информации позволяет подопечным Меркурия блистать в качестве звезд разговорного жанра. Они способны без остановки шутить и рассказывать смешные истории так же, как Максим Галкин и Елена Воробей.Гибкое сознание, пластичность, позволяет Близнецам полностью вживаться в роль, сливаться с персонажем, которого нужно изобразить. Неподражаемый артистизм, полная самоотдача на сцене или киноэкране, делают Близнецов любимцами публики. Им под силу все жанры: от простеньких комедий до трагедий Шекспира. Они не просто изображают эмоции, а умеют действительно вызывать у себя соответствующие чувства. Двойственность характера Близнецов помогает им с легкостью преображаться и менять маски, а хорошо поставленная речь и богатство мимики делают их весьма востребованными актерами.Знаменитые актеры-Близнецы: Мэрилин Монро, Александр Абдулов, Джонни Депп, Джеймс Белуши, Анджелина Джоли, Сергей Маковецкий, Олег Даль, Николь Кидман.ЛевПодопечные Солнца рождены, чтобы находиться в центре внимания, и актерская деятельность как нельзя лучше подходит для этой цели. Для Льва весь мир – это сплошной театр, на сцене и за кулисами он чувствует себя как дома, а съемочная площадка для него – место, где он живет полной жизнью. Лев стремится всегда быть на первых ролях, привлекать к себе восторженные взгляды, вызывать обожание. Роли, сыгранные актерами этого знака отличаются особой достоверностью, накалом эмоций, они запоминаются зрителям и получают одобрительные отзывы критиков.Появление актера-Льва на сцене обязательно придает шоу особый интерес, фееричность, вносит недостающую «изюминку». Даже его повседневный образ отличается блеском и артистизмом – он привлекает внимание публики везде, где бы ни появился. Лев не может жить без поклонников – они заряжают его дополнительной энергией, вдохновляют на новые роли.Известные актеры-Львы: Жан Рено, Антонио Бандерас, Сандра Баллок, Одри Тоту, Роберт де Ниро, Арнольд Шварценеггер, Луи де Фюнес, Василий Шукшин, Анатолий Папанов, Пьер Ришар, Николай Добрынин.РакЧувственные Раки умеют настолько достоверно вживаться в роль, что потом переживают тяжелый период адаптации к обычной жизни. Звезды наделили актеров, рожденных под этим знаком, особенным восприятием мира: они очень тонко чувствуют людей, способны передавать самые сложные эмоции. Раки умеют создавать ощущение полной причастности к происходящему на сцене или на экране. Актеры способны полностью погружать публику в атмосферу произведения.Луна подарила своим подопечным обостренное восприятие искусства, понимание мельчайших нюансов актерского мастерства. Актер-Рак виртуозно воспроизводит все грани характера своего персонажа, сливается с ним, выражает глубочайшие переживания. Но представители этого знака не могут долго находиться в центре внимания: в свободное время предпочитают уединяться и отдыхать от публики, им нужно время, чтобы восстановить душевные силы.Популярные актеры-Раки: Дмитрий Певцов, Иван Охлобыстин, Дмитрий Дюжев, Лия Ахеджакова, Том Круз, Лив Тайлер, Харрисон Форд, Александр Ширвиндт, Том Хэнкс, Дженифер Лопес.Aderna/ PixabayРыбыСозвездие Рыб подарило миру множество выдающихся актеров. Наделенные богатой фантазией и неограниченным творческим потенциалом, актеры этого знака создают образы, запоминающиеся многим поколениям зрителей. Рыбам особенно удаются роли, наполненные драматизмом и переживаниями, после которых они еще некоторое время находятся под влиянием своего героя. Но кроме драматического таланта Рыбы хорошо поют и танцуют, что позволяет им стать артистами оперетты, сниматься в мюзиклах, создавать искрометные комедийные образы.Изменчивые, как вода, наделенные потрясающей интуицией, Рыбы способны воссоздать самые сложные переживания, проникнуть в суть режиссерского замысла, изобразить противоречивого и неоднозначного персонажа. При подготовке к роли они учитывают все мелочи, чтобы размытая идея приобрела четкую и завершенную форму. Рыбы способны не только к внешнему, но и внутреннему перевоплощению – в этом им помогает двойственность и переменчивость, свойственные последнему знаку зодиака. Дополнительные составляющие творческого успеха Рыб: хорошая память, чувствительность, внимательность, врожденное чувство ритма, грациозность и пластика. Поскольку Рыбы – это мечтатели, стремящиеся жить в стране иллюзий, то мир искусства подходит лучше, чем любая другая сфера деятельности.Знаменитые актеры-Рыбы: Андрей Миронов, Олег Табаков, Элизабет Тейлор, Олег Янковский, Сергей Юрский, Михаил Пореченков, Жюльетт Бинош, Брюс Уиллис, Курт Рассел, Орнелла Мути.ВодолейЭпатажные и эксцентричные Водолеи, тем не менее, весьма одаренные и разносторонние личности, что позволяет им занять место в списке ведущих актеров, звезд шоу-бизнеса, телеведущих. В актерской профессии Водолеев привлекает, в первую очередь, возможность самовыражения и реализации творческого потенциала. Они не просто выполняют указания режиссера, а предлагают собственные идеи, вносят в прочтение роли собственное понимание, что придает ей особый шарм. Водолеи не любят заучивать длинные монологи, а предпочитают легкую импровизацию, что иногда приводит к недовольству режиссеров, но зато восхищает зрителей.Игра Водолея всегда отличается оригинальной подачей, новизной, нестандартной трактовкой роли. Актер додумывает, воображает своего персонажа, вносит в его характер «изюминки», буквально оживляет героя. Но Водолеи иногда бывают необязательными, и могут сорвать съемки, их любовь к свободе приводит к пререканиям с режиссером.Яркие актеры-Водолеи: Владимир Высоцкий, Любовь Орлова, Вячеслав Тихонов, Кларк Гейбл, Джон Траволта, Пол Ньюман, Элайджа Вуд, Светлана Ходченкова, Ирина Муравьева, Кристиан Бэйл.

Источник: www.allwomens.ru/zen