Роль электричества в косметологических процедурах
Все свою сознательную жизнь человек пытается создать «эликсир молодости», чтобы замедлить старение кожи. Ученые-косметологи изобрели большое количество кремов и масок, сывороток и инъекций, физиотерапевтических процедур, которые направлены на борьбу с морщинами. Каждый год косметологическая индустрия выпускает новый инновационный товар, или предлагает очередную процедуру, способствующую омоложению.
На сегодняшний день специалистами разработано большое количество электрических приборов, которые применяются в лечебной и профилактической косметологии. Такие процедуры называют микротоковой терапией. К приборам подведен ток малой силы и частоты, но способствующий активировать работу клеток кожного покрова человека. Происходит своего рода «эффект пробуждения»: возобновляется обмен веществ и молекулы начинают передвигаться по мембранным каналам. Микроток заставляет организм вырабатывать в нужном количестве коллаген и эластин, с их помощью кожа становится гладкой и упругой. Процедура абсолютно безболезненная. Заметить первые результаты можно после первого сеанса. По окончанию 10-дневного курса электропоцедур подтягивается овал лица, улучшается цвет кожи, разглаживаются мелкие морщины. Сеансы необходимо проводить два раза в год.
Техника проведения процедуры может быть двух видов. В первом варианте на лицо накладываются электроды, через которые передается ток. А во втором – косметолог надевает перчатки, через которые проходят электроимпульсы низкой частоты, и массажными движениями проводит по лицу пациента. Перед началом процедуры необходимо очистить лицо от косметики с помощью пенки для умывания. Затем нанести скраб, чтобы убрать шелушение с кожи и освободить забитые поры. Процедура будет эффективной, если на лицо нанести крем или сыворотку от морщин. Длительность одного сеанса 40 минут.
Проводить микротоковую стимуляцию специалисты рекомендуют женщинам после 30 лет. Такие процедуры позволяют заметить ряд пластических операций, выравнивают кожу от шрамов и рубцов, снимают отеки лица. Электрическая косметология эффективно корректирует возрастные изменения внешности, улучшает цвет кожи, возвращает молодость.
Следует обратить внимание, что подобная процедура противопоказана людям с имплантами и металлическими штифтами в области челюсти, а также при наличии воспалительных процессов и вживленных золотых нитей на лице.