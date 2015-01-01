Как правильно выбрать мебель для кухни
Основную массу времени человек проводит на кухне. Будь то приготовление еды, посиделки с гостями или просто приемы пищи. Поэтому очень важно создать вокруг себя не только комфорт удобство, а еще и эстетически привлекательный декор. В квартирах чаще всего кухонная комната небольших размеров, что значительно усложняет задачу при выборе мебели. Ведь необходимо все нужные предметы уместить в узкое пространство, при этом сохранив все функциональные возможности помещения, оставив его максимально просторным. Однако нерешаемых задач нет, и для любой квадратуры комнаты можно подобрать идеальную мебель. Современные классические кухни от мебельной компании "Мебель 24" помогут справиться с этой задачей. Здесь можно заказать кухню абсолютно любого размера.
Первым делом стоит определиться с назначением кухонной мебели. Будет она выполнять функции декора, или по полной использоваться по назначению - стоит определиться сразу. Иначе потом может оказаться, что некоторые предметы не используются, а некоторых и вовсе нет. Для любительниц куховарить, лучше отдать предпочтение мебели с большим количеством отделений для хранения посуды и продуктов. Если же кухня делается в семье, которая не любит готовить, более целесообразным будет избегать массивных шкафов для экономии пространства.
Что касается цветовой гаммы, то на сегодняшний день существует невероятный выбор оттенков мебели. Тут уже все склоняется к вкусу и пожеланиям. Единственное правило в выборе стоит запомнить, что светлые цвета расширяют пространство, темные уменьшают.
Выбору освещения так же стоит уделить особое внимание. Если кухонная комната находится на западной стороне, нужно позаботиться о дополнительных лампах под шкафчиками, так как большее время суток в комнате будет темно.
Неотъемлемой частью любого ремонта является выбор стиля мебели. Как и в цвете все упирается во вкусы, однако стоит помнить несколько секретов. Классический стиль предполагает собой роскошь и массивность, а значит, в маленькой хрущевке он будет неуместен. Мебель стиля модерн является оптимальным вариантом для любых площадей.
Материал кухонной мебели очень разнообразен. Это может быть дерево, стекло, МДФ, пластик и так далее. Однако стоит помнить о практичности и надежности при выборе того или иного материала.
После выбора самой кухни необходимо тщательно отнестись к выбору столешницы, которая принимает на себя все виды работ: нарезка, чистка, мойка. В связи с этим она все время в центре повышенной влажности. Существуют деревянные, ламинированные и каменные столешницы. Идеалом, конечно, будет каменная поверхность, ведь камень не поддается влаге и химическим веществам.
Продумать все нюансы довольно сложно, однако это возможно. Только четкий план и осмысливание всех мелочей поможет создать вам уютную и функционально удобную кухню.