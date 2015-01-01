10 секретов идеальной выпечки
Ароматная, нежная, пышная выпечка – это повод для гордости любой хозяйки. Как приятно угостить свежим пирогом или вкусным кексом своих близких, но многих начинающих и даже опытных кулинаров пугает тесто и все что с ним связано. Следуя технологии приготовления и зная некоторые секреты любой сможет насладиться свежей домашней выпечкой. А если свежей вкусной выпечкой хочется насладиться уже сейчас, то отправляйтесь в торговый комплекс «Рогожские Торговые Ряды». Здесь вы всегда найдете свежий вкусный хлеб, багеты, чиабатта, булочки, круассаны, пирожные и даже больше.
Итак, сохраняйте правила удачной выпечки:
- Строго придерживайтесь рецепта.
Если вы нашли интересный рецепт и хотите его использовать, обязательно придерживайтесь пропорций, даже малые неточности могут в конечном итоге испортить блюдо.
- Просеивайте муку.
Почему это важно? Во-первых, в муке могут попадаться комки или сторонние предметы; во-вторых, после просеивания мука обогащается кислородом и в дальнейшем даст пышную выпечку.
- Берите теплые продукты.
Перед началом готовки достаньте из холодильника молоко, яйца, масло или другие ингредиенты, это нужно для того чтобы они лучше смешивались между собой и быстрее реагировали с дрожжами.
- Смазываем форму.
Очень будет обидно достать готовое блюдо из духовки и обнаружить что оно прилипло к противню или форме, поэтому обязательно смазывает растительным или сливочным маслом или застилаем пергаментной бумагой.
- Даем тесту время отдохнуть.
После замешивания любому тесту нужно время на отдых, будь то песочное, дрожжевое или тесто на блины.
- Смазываем тесто желтком.
Если хотите красивый блеск и румяность выпечки, перед тем как поставить в духовку смажьте тесто слегка взбитым яичным желтком.
- Проверяем готовность зубочисткой
В процессе выпекания проверяем готовность выпечки зубочисткой или спичкой, просто протыкаем аккуратно тесто, если она выходит полностью сухой можно доставать.
- Не открываем духовку во время выпечки.
После того как поставили блюдо в духовку не открываем духовку, от этого понижается температура и тесто может опасть.
- После вынимания даем остыть.
Как только вынули изделие из духовки даем ему время остыть при комнатной температуре, резкие перепады температуры могут навредить пышности.
- Украшайте изделия.
Даже самый простой декор улучшит внешний вид выпечки. Используйте все что есть: орехи, сахарную пудру, ягоды и фрукты.
Эти простые правила помогут с легкостью справляться с тестом и радовать окружающих тортами, пирогами, кексами, печеньем и многим другим. Готовьте с удовольствием!