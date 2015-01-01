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10 секретов идеальной выпечки

Elena
Секреты идеальной выпечки

Ароматная, нежная, пышная выпечка – это повод для гордости любой хозяйки. Как приятно угостить свежим пирогом или вкусным кексом своих близких, но многих начинающих и даже опытных кулинаров пугает тесто и все что с ним связано. Следуя технологии приготовления и зная некоторые секреты любой сможет насладиться свежей домашней выпечкой. А если свежей вкусной выпечкой хочется насладиться уже сейчас, то отправляйтесь в торговый комплекс «Рогожские Торговые Ряды». Здесь вы всегда найдете свежий вкусный хлеб, багеты, чиабатта, булочки, круассаны, пирожные и даже больше.

Итак, сохраняйте правила удачной выпечки:
  1. Строго придерживайтесь рецепта.
    Если вы нашли интересный рецепт и хотите его использовать, обязательно придерживайтесь пропорций, даже малые неточности могут в конечном итоге испортить блюдо.

  2. Просеивайте муку.
    Почему это важно? Во-первых, в муке могут попадаться комки или сторонние предметы; во-вторых, после просеивания мука обогащается кислородом и в дальнейшем даст пышную выпечку.

  3. Берите теплые продукты.
    Перед началом готовки достаньте из холодильника молоко, яйца, масло или другие ингредиенты, это нужно для того чтобы они лучше смешивались между собой и быстрее реагировали с дрожжами.

  4. Смазываем форму.
    Очень будет обидно достать готовое блюдо из духовки и обнаружить что оно прилипло к противню или форме, поэтому обязательно смазывает растительным или сливочным маслом или застилаем пергаментной бумагой.

  5. Даем тесту время отдохнуть.
    После замешивания любому тесту нужно время на отдых, будь то песочное, дрожжевое или тесто на блины.

  6. Смазываем тесто желтком.
    Если хотите красивый блеск и румяность выпечки, перед тем как поставить в духовку смажьте тесто слегка взбитым яичным желтком.

  7. Проверяем готовность зубочисткой
    В процессе выпекания проверяем готовность выпечки зубочисткой или спичкой, просто протыкаем аккуратно тесто, если она выходит полностью сухой можно доставать.

  8. Не открываем духовку во время выпечки.
    После того как поставили блюдо в духовку не открываем духовку, от этого понижается температура и тесто может опасть.

  9. После вынимания даем остыть.
    Как только вынули изделие из духовки даем ему время остыть при комнатной температуре, резкие перепады температуры могут навредить пышности.

  10. Украшайте изделия.
    Даже самый простой декор улучшит внешний вид выпечки. Используйте все что есть: орехи, сахарную пудру, ягоды и фрукты.
    Эти простые правила помогут с легкостью справляться с тестом и радовать окружающих тортами, пирогами, кексами, печеньем и многим другим. Готовьте с удовольствием!
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