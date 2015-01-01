Триггерные точки: что это такое и как избавиться от болей

Наверняка каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с длительными болями. Такие неприятные ощущения могут возникнуть в ногах, спине, на шее или лице, в любой части тела. Считается, что дискомфорт вызывают триггерные точки. Что это такое? Как обнаружить источник боли и устранить его? Если вы не знаете о триггерах, тогда будем разбираться!Триггерные точки — что это?Чтобы разобраться в том, что такое триггерные точки, придется вспомнить уроки биологии в школе и строение мышечной ткани. Миофибриллы — это совокупность белковых нитей. Именно из них и состоят наши мышцы. Когда миофибриллы расслабляются и сокращаются, это вызывает движение.Но иногда возникает сбой. Расслабление по тем или иным причинам становится невозможным. После сокращения в определенных участках наступает спазм, что приводит к невозможности выведения продуктов распада из организма, а кровообращение нарушается. Как результат — боль.Чаще всего подобный дискомфорт охватывает не целую область на теле, а только некоторые точки. Их и принято называть триггерными. Если простыми словами, то триггерные точки — это локальные болевые участки, при нажатии на которые возникает боль. При пальпации их можно обнаружить самостоятельно. Они напоминают уплотненные участки.Такие точки бывают разными. Их принято классифицировать на пассивные и активные. Вторые проявляют себя постоянно. Но особенно усиливается боль после хорошей физической нагрузки. Пассивный вид можно обнаружить исключительно при нажатии. При этом один вид точек может свободно переходить в другой.Карта триггерных точекКаждому человеку было бы полезно узнать, где располагаются триггерные точки. Есть специальная карта с такими участками. Подобные зоны находятся на следующих типах мышц:жевательная;подзатылочная;височная;трапециевидная;медиальная подъязычная;грудино-ключично-сосцевидная;двубрюшная;дельтовидная;подвздошно-поясничная;латеральная подъязычная;подключичная;четырехглавая;поднимающая лопатку;грушевидная;большая грудинная;передняя зубчатая;квадратная;надостная и т. д.Сложно перечислить все участки, так как они сосредоточены на шее, спине, голове, руках, плечах, груди, животе, бедрах, ягодицах, предплечьях, кистях рук, в паху. Они находятся в области плечевого сустава, таза, коленей, стоп, голени, лодыжек, поясницы.Проще всего будет разобраться с расположением триггерных точек на теле человека по карте, представленной на фото. Найти такие миофасциальные зоны на ногах, лице или другом участке тела поможет специальный атлас.Лечение триггерных точекЧтобы снять болевой синдром, нужно убрать триггерные точки. Существует несколько методик, позволяющих избавиться от проблемы. Среди всех способов хорошо зарекомендовали себя:блокада с анестетиком в место уплотнения;использование медикаментозных средств, которые эффективны для устранения боли (миорелаксанты, анальгетики и противовоспалительные лекарства);ударно-волновая терапия.Как показывает медицинский опыт, от фибромиалгии эффективнее всего помогает лечение волной инфразвука на низких частотах.Существуют и другие способы. Например, лечить триггерные точки можно с помощью физиотерапии, массажа, выполнения специальных упражнений, в том числе в домашних условиях.Кстати, именно массажный комплекс наиболее эффективно показал себя в лечении триггерных точек. Чаще всего используется точечная методика или способ ишемической компрессии. Второй вариант подразумевает надавливание на проблемную область. При этом для разбивания и расслабления уплотненных зон проводятся различные манипуляции с рядом расположенными мышечными тканями.Когда сняты отраженные боли (то есть прошла инактивация), используется тепловой прием. На пораженный участок накладывается влажный и обязательно теплый компресс. Под воздействием тепла происходит расслабление.Массировать триггерные точки нужно грамотно. Существует специальная схема, по которой делается такая процедура, чтобы оказать безлекарственную помощь при болевом синдроме. Тут важно не просто размять уплотнение. Иногда используется для этого специальный массажер или производится проработка теннисным мячом. Но поскольку воздействие должно быть грамотным, следует обратиться к профессионалам. Самомассаж может только нанести вред.А что можно сделать в домашних условиях от хронической боли? Оптимальное решение — лечебная гимнастика. Комплекс упражнений на растяжение мышц позволяет избежать повторных спазмов. Но для достижения стойкого результата, составить схему проведения и подобрать подходящие упражнения должен доктор с учетом индивидуальных проблем пациента.Узнать о том, как быстро снять триггер в области шеи, можно из видео:

Источник: www.allwomens.ru/zen