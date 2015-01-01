Как борная кислота может увеличить урожай огурцов в 2 раза

Огурец – один из самых древних овощей в мире, если уж совсем придираться, то он скорее ягода. Однако, тут вступают правила филологии русского языка. Так вот, согласно им, ягодами принято называть мелкие плоды, а вот крупные – фруктами или овощами. Именно поэтому банан – фрукт, а огурец – овощ.Считается, что у нас он появился в 16 веке, это не так, это произошло еще до 9 века. А, когда, Петр Первый издал указ о том, чтобы по всей России были созданы хозяйства для выращивания огурцов, то люди уже давно были знакомы с овощем, который попал на стол благодаря торговцам из Малой Азии. В Европу же огурец привезли греки, которые в то время активно завоевывали Азию.Кстати историки, которые побывали на Руси, отмечали, что овощ у нас растет намного лучше, чем в Европе. Кстати, сегодня в России лидером по засеву на защищенном грунте является именно огурец, а не томат, как во всем остальном мире.Для того чтобы получить хороший урожай, нужно придерживаться простых правил: соблюдать режим полива, вносить регулярно подкормку и вносить в почву азотные удобрения.Однако, тут стоит сделать отступление: многие огородники давно заметили, что, если регулярно вносить одни и те же удобрения, то растение, не важно какое, все хуже и хуже реагируют на него. К тому же, многие просто ограничены в размерах участка, а потому каждый год сажают одни и те же растения на одном месте.Здесь снова стоит оговориться, что на рынке сегодня столько полезных средств для подкормки, что земля просто не сможет привыкнуть к ней, что не может не радовать.БорМногие сталкиваются с тем, что культура плохо растет или мало плодоносит. Вот ту как раз и нужен бор, потому что благодаря своим химико-физическим свойствам, он не только улучшит внешний вид растения, но и улучшит урожай, если его использовать регулярно.Условия для применения:1.Небольшое количество завязей.2.При усыхании боковых побегов.3.Завязи осыпаются.4.Рассада получилась слабой.С помощью бора проводят всего три подкормки: когда у рассады образуется два листа, после высадки в грунт при цветении, при наливании плода.Важно! Борная кислота продается в магазине в двух видов, покупать нужно только ту, что в порошке. Есть большая вероятность, что в жидком виде может значительно повредить лист.Как приготовить подкормку и как использоватьДля того чтобы приготовить раствор нам понадобится половина чайной ложки и 8 литров воды. Однако кислоты мы сначала смешиваем в небольшом количестве теплой воды, а только потом добавляем в остальной объем.Затем заливаем в распылитель и опрыскиваем кусты, в среднем на каждый уходит около 30 гр. раствора.Еще один хороший совет, перед тем как высаживать рассаду, в лунку обязательно добавьте немного луковой шелухи.

Источник: www.allwomens.ru/zen