Сегодня такой салат из огурцов никто не готовит. Однако совершенно зря

Огурец – это один из самых древних овощей, которые использует в пищи человек. Кстати, он до сих пор встречается в джунглях Индии в диком виде. Его побеги словно лианы опутывают все, до чего могут дотянуться. Первые упоминания об огурце относятся к шестому тысячелетию до нашей эры.В Европу же он попал относительно недавно, его завезли древние греки, которые стали завоевывать Среднюю Азию. Поэтому во Франции его уже начали выращивать еще в 8 веке, кстати, в это же время он появился и в России, где ему также стали уделять особое внимание. Рос он у нас куда лучше, чем в Европе.Немного любопытных фактах об овоще:1.На самом деле, если подходить исключительно со стороны биологии, то огурец – это ягода. Однако ягодами принято считать мелкие плоды, поэтому уместно называть его именно овощем.2.В России всегда любили огурцы с пупырышками, а вот в Европе напротив – гладкие, там такие называют до сих пор огурец в «русской рубашке».3.Кстати, с помощью пупырышек овощ удаляет лишнюю влагу.4.На некоторых островах, которые отдалены от материка, аборигены заворачивают огурцы в кожуру банана, и закапывают, делая запасы, если случится непредвиденное. Там он считается деликатесом.5.Клеопатра каждый день принимала в пищу огурцы, и считала, что красотой она обязана именно им.На дворе лето, а значит огурцы сейчас очень доступные, к тому же у многих есть дачи, где они растут бесплатно. Поэтому это время, чтобы запасться витаминами. Конечно, если каждый день употреблять огурец в чистом виде, то он очень быстро надоест. Вот почему существует множество интересных рецептов, один из которых мы вам и предлагаем.Что будет нужно:1.Огурец – 1шт.2.Сметана.3.Небольшой пучок зелени.4.½ зубчика чеснока.5.Соль и специи по вкусу.6.Копченый сыр – 100 гр.7.Яйца – 2шт.Как готовить:1.Огурец нарезаем небольшими кубиками и всыпаем их в салатник.2.Отваренные в крутую яйца нарезаем точно также.3.Копченый сыр тоже нарезаем, оболочку можно снять, а можно и оставить, кому как нравится.4.Всю зелень мелко шинкуем.5.Натираем на мелкой терке чеснок.6.Все это тщательно перемешиваем в салатнике и приправляем специями и сметаной.Вот и все, салат готов! У него очень специфический вкус, которым он обязан копченому сыру. Обязательно попробуйте, гарантируем – вам понравится!Если готовите его для праздничного стола, то накладывайте обязательно слоями.

Источник: www.allwomens.ru/zen