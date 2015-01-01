Как приготовит котлеты без мяса, если не знать, то и не догадаешься, что его там нет

Конечно, как и многие блюда название котлет произошло во Франции. Именно там они были придуманы. Перевод это слова означает буквально «ребрышко», готовили первые котлеты так: на косточку ребрышка наматывали мясо и жарили. Косточка нужна была для того, чтобы котлету было удобно есть.По мере появления в обиходе столовых приборов нужда в косточке отпала, но рецепт сохранился. На Руси, впрочем, все было несколько иначе у нас котлеты начали готовить при ПетреI, однако мясо «рубили» и формировали из него лепешки, поэтому те котлеты были похожи на наши современные.В СССР часто использовали больше хлеба, чем нужно для приготовления котлет, однако потом наступили 90-е. Тогда многие оказались в такой ситуации, что те «хлебные» котлеты могли показаться настоящим лакомством. Например, мама рассказала рецепт котлет, в которых нет ни грамма мяса, но от куриных их не отличить, я решила попробовать приготовить.Для приготовления идеальных котлет желательно использовать фарш двух видов – говяжий или свиной. Потому что, если делать котлеты из говядины, то скорее всего они получатся слишком жесткими, а вот из свинины – жирными. Поэтому сочетание двух видов мяса даст идеальный результат.Стоит помнить и о правиле, что из плохого мяса получатся плохие котлеты. Если вы нацелены на результат, то выбирайте хороший фарш или мясо для них. А вот, чтобы в процессе жарки они не трескались, то обязательно отбейте фарш. Для этого несколько раз бросьте со всей силы его на столешницу раз так 5-6.Рецепт очень простой и готовятся довольно просто.Нам будет нужна овсянка быстрого приготовления, другая не подойдет. Стакан хлопьев высыпаем в миску, в это же стакан добавляем кипяток и растворяем кубик Галины Бланки. Его с 90-х знают все.Тщательно перемешиваем и отправляем в овсяные хлопья, снова перемешиваем и накрываем крышкой. Оставляем минут на 15.Теперь режим лук и чеснок, все это добавляем в овсянку, кроме этого вносим яйцо и черный перец, можно еще и паприку. Снова все тщательно мешаем, если вы увидели, что «фарш» получился слишком жидким, то добавьте измельченных сухарей.Далее формируем котлеты, и обжариваем их на сковороде. Готовятся они очень быстро. В «фарш» также можно добавить немного сыра, тогда их точно будет сложно отличить от куриных. Мне они напомнили драники, только готовить их куда проще. Кстати, муж и сын даже и не догадались, что в котлетах совсем нет мяса.

Источник: www.allwomens.ru/zen