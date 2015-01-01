Киркоров вышел в свет похудевшим и молодым

Сегодня мы с вами обсудим действительно интересные и оченькрасочные моменты из жизни Филиппа Киркорова, назвать его еще и по отчеству,просто язык не повернется. Потому что выглядит он действительно простосногсшибательно. Не знаю, что именно по итогу в него колют, но согласитесь, выглядитон достаточно свежо и крайне энергично. Так что все что нам с вами остается –это конечно же обсудить это с нескольких разных и интересным именно мненаправлений. Начать следует с того, что «выходом в свет» я назвал совместныйтрек Филиппа Киркорова и не самого популярного, но нашумевшего благодаря ОльгеБузовой реп-артиста DAVA.Трек на самом деле никто не слушает, хотя они пытаюсь благодаря рекламнойкомпании в социальной сети ВКонтакте конечно же питаются его пиарить. Ведут себяна самом деле, как молоденькие реперы, которые пытаются перевернуть реп игрублагодаря таргетинговой рекламе в вк.Источник: https://7days.ru/В общем, Ольга денег на рекламу дала, а что будет дальше,будут ли слушать их совместный трек – это конечно же проблема, все что намостается – это опять же наблюдать за тем, что происходит. Но согласитесь,Филиппу достаточно много уже лет и поэтому говорить о том, что он способен накакие-то слишком интересные и завлекающие людей и аудиторию, перфомансы, неполучается. Чувствуется желание соответствовать и выбиться в свет благодарязаписи своих треков на действительно «вылизанных» студиях, где и муха мимомикрофона не пролетит. На самом деле денег вкладывают они не мало, быть можетдаже им все это пишут, а все что им остается – это пользоваться своейпопулярностью.Источник: https://7days.ru/Итак, закроем тему репа, а быть может и вернемся к ней, нопришло время поговорить о том, почему же Филиппа выглядит так молода, и ондействительно сбросил около 15 килограмм, за некое последнее, но продолжительноевремя. Конечно же я не перестаю надеяться на то, что Гудок поможет снять имклип, чтобы получилось нечто действительно красивое и просто интересное, быть можетдаже уникальное. Без Баскова конечно же получится навряд ли очень эффектно, нотем не менее знайте, что клипу, наверное, быть, если рекламная компания будетуспешной.Источник: https://7days.ru/Филипп конечно же может стараться специально общаться смолодыми людьми только для того, чтобы не чувствовать себя старым и делать вид,что он остается в курсе всего того, что происходит в шоу-бизнесе. Хотя конечноже опять же реп-игру нельзя назвать шоу-бизнесом, это нечто более многогранноеи крайне уникальное. Одевается Филипп по мнению его целевой аудитории (бабушеки дедушек) достаточно вызывающе. Ну вы посмотрите на все эти порванные джинсы иконечно же вычурные кроссовки. Я ни в коем случае не против самовыражения, новы посмотрите, ведь он уже староват. Лепс выглядит более гармонично и простолучше в своей привычной одежде, чего как раз не скажешь о Киркорове. Посмотрите,как пришел DAVA на это странное и никому не нужное мероприятие, он пришел вспортивном костюме и каких-то огромных кроссовках.Как по мне, ничего хорошего в его образе весьма естественнонет, конечно же Филипп быть может летает куда-то на всякие странные и бытьможет необходимые ему пластические операции, в любом случае выглядит он крайне неплохои пытается соответствовать и проситься в ту тусовку, которая намного моложеего. А что вы думаете по этому поводу? Стоит ли его брать в эту тусовку? Илибыть может он уже не нужен. Если вы не слышали их совместный трек, тогда я вамсоветую послушать, ничего популярного из этого конечно же не выгорит, так чтовидимо придется мне пиарить его изо всех сил, сам по себе Филипп достаточносчастлив, надеюсь, все с ним хорошо.

Источник: www.allwomens.ru/zen