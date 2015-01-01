Самый простой способ выжить после нападения акулы

После нападения акулы можно выжить. Главное знать, что делатьВ июле 2021 года власти Австралии попросили политиков и журналистов отказаться от выражения «нападение акулы». Ученые считают, что в большинстве случаев хищные рыбы кусают людей из любопытства, причем чаще всего жертвы сами провоцируют их на это. Тем не менее акулы нападают на людей каждый год и любителям поплавать на море приходится оказывать первую помощь. Обычно жертвы получают ранения ног и после этого пытаются остановить кровотечение при помощи жгута. Но недавно врач Николас Тейлор (Nicholas Taylor), который в свободное время любит заниматься серфингом, продемонстрировал более эффективный способ остановки крови. Для этого не нужно искать жгут — нужен только человек, который сможет сильно нажать на определенную точку на теле жертвы. Описанный метод когда-нибудь может помочь вам спасти человеку жизнь, поэтому давайте разберемся в подробностях.Как остановить кровотечение?О самом простом способе выжить после нападения акулы было рассказано в издании The Guardian. Сообщается, что раненые ниже туловища жертвы акул чаще всего погибают из-за потери крови. Недавно врач неотложной помощи Николас Тейлор рассказал, что во время семейного отдыха на западе Австралии он придумал новый способ остановки крови. Спасатели поделились с ним, что большинство людей пытаются остановить кровотечение при помощи жгута — чаще всего люди используют то, что попадется под руку. Например, серфингисты создают жгут из веревки, при помощи которой они привязываются к своей доске. Врач посчитал, что такой метод не очень эффективен и предложил сдавливать бедренную артерию при помощи кулака.Николас Тейлор предлагает останавливать кровотечение в ноге при помощи кулакаДля этого необходимо, чтобы рядом оказался другой человек. Чтобы помочь жертве акулы, он должен сжать пальцы в кулак и сильно надавить им в область между бедренной костью и половыми органами пострадавшего. Чтобы кровь перестала проходить через бедренную артерию, лучше всего выпрямить руку в локте и надавить на точку всем весом. Удерживать такое положение лучше всего до приезда скорой помощи, которая сможет предпринять все последующие меры для спасения жизни. Для большей наглядности была нарисована памятка, которую стоит запомнить всем.Памятка, способная спасти жизнь человекаА вы знаете, когда акулы начали нападать на людей? Читайте тут.Первая помощь при нападении акулыЧтобы доказать, что его метод лучше использования жгута, Николас Тейлор провел эксперимент с участием 34 добровольцев. Ранее ни один из них не проходил курсы по оказанию первой помощи и понятия не имел, как нужно действовать при укусе акулы. Группе добровольцев было предложено остановить кровотечение в ноге человека при помощи жгута или способом Николаса Тейлора. Само собой разумеется, никто не стал ради эксперимента ранить ногу — за интенсивностью кровотока следили при помощи ультразвука. Оказалось, что жгут останавливает кровоток на 43,8%, в то время как сдавливание артерии сильным надавливанием эффективен на целых 89,7%. При этом наличие и отсутствие гидрокостюма никак не повлияли на результаты.Николас ТейлорЧитайте также: Чем питаются самые страшные акулы в мире?Как часто акулы нападают на людей?На данный момент Николас Тейлор считает, что разработанной им технике нужно обучать спасателей. Только перед этим суть метода и ее эффективность должен рассмотреть австралийский совет по реанимации. Возможно, простой способ выживания после укуса акулы действительно поможет спасти жизни. К большому счастью, последнее время акулы кусают людей гораздо реже, чем раньше. В 2020 году было зафиксировано 57 неспровоцированных нападений акул на людей. Скорее всего, снижение количества несчастных случаев связано с эпидемией коронавируса — люди стали меньше путешествовать.Видео от National Geographic про изучение нападений акулЧаще всего стычки между акулами и людьми происходят в США — в прошлом году произошло 33 нападения, три из которых закончилось смертью. Также акулы активны в Австралии, где было зафиксировано 18 нападений с шестью смертельными исходами. Считается, что в основном все это происходит из-за того, что любимые места людей для купания совпадают с местами обитания опасных акул. Впрочем, в начале статьи я уже отметил, что многие ученые считают акул просто любопытными. По словам исследователя Натана Харта (Nathan Hart), акулы хотят «потрогать» людей, но для этого у них есть только острые зубы.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Также хочу отметить, что акулы — не единственные потенциально опасные обитатели морей и океанов. В 2021 году аквалангист Майкл Паккард (Michael Packard) был проглочен огромным китом, но не отчаялся и смог выбраться наружу. Об этом удивительном случае я рассказывал тут. Приятного чтения!

Источник: hi-news.ru