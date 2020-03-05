Секреты красивой кожи от кореянок

Вдохновляйтесь корейскими ритуалами красоты с New Skin, которые сделают вашу кожу такой же красивой, как у азиатских женщин!



Уход за кожей - это целый процесс, ведь ежедневный ритуал умывания состоит из двух этапов: снятия макияжа и очищения с использованием косметических средств на масляной основе. На втором этапе кореянки и японки используют препараты на водной основе. Есть все виды масел для ухода за кожей лица - очищающее масло, увлажняющее водное масло или водное масло для сухой и зрелой кожи. Масла помогают поддерживать необходимый уровень увлажнения, содержат экстракты растений и стволовые клетки, благодаря чему гидролипидный слой кожи остается неповрежденным. Они не нагружают эпидермис и не оставляют на нем жирной пленки. Для очищения также используются: очищающие пластыри для носа и пены: глубоко очищающая пена с алоэ, пена со слизью улитки, глубокая очищающая пена, для жирной кожи с экстрактом лимона, очищающая пена с гиалуроновой кислотой, питательная пена, мыло в форме яйца: с глиной или активированным углем, пенка с нежным пилингом и с пищевой содой. Это очень нежные косметические средства кремообразной консистенции, которые при контакте с водой превращаются в пушистую пену.

Азиатский уход за кожей основан на 10 основных этапах, которые гарантируют баланс кожи и молодой вид. Его следует начинать с тщательного снятия макияжа с использованием натуральных масел. Затем кожу следует очистить водным средством (гелем). Следующим шагом будет отшелушивание омертвевшего эпидермиса с помощью пилинга. После отшелушивания кожа должна быть в тонусе и восстановлен ее pH (тоник, а затем следует нанести эссенцию и сыворотку. Следующим шагом будет использование листовой маски, позаботьтесь о коже вокруг глаз и увлажните кремом.

Корейская косметика приобрела популярность благодаря фантастическим BB-кремам, которые европейцы любят за их легкую, но покрывающую формулу, а также забавным листовым маскам с изображениями животных. Что еще заставляет нас так стремиться к азиатской косметике? Их упаковка, благодаря которой использование продукта становится еще более приятным, а также уникальные для европейских продуктов формулы. Скрабы, маски, гели и масляные эссенции просто необходимы.



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