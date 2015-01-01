Адская планета WASP-76b: там идут дожди из жидкого железа, но и это еще не все

Экзопланета WASP-76bНынешние телескопы позволяют изучать свойства не только планет Солнечной системы, но и космических объектов, которые находятся далеко за ее пределами. Недавно расположенная на вершине потухшего вулкана Мауна-Кеа обсерватория Джемини раскрыла новые подробности об экзопланете WASP-76b, которая находится в 640 световых годах от Земли. Одна сторона этой планеты всегда обращена к горячей звезде солнцу), а другая все время остается в тени. Световые дни на далеком объекте очень жаркие — под горячими лучами солнца плавится и испаряется даже железо, которое конденсируется в теневой стороне и потом выпадает в виде горячего дождя. Вряд ли какому-либо человеку захотелось бы оказаться на этой планете, но ученые очень интересуются этим адским местом и всегда пытаются узнать о нем как можно больше информации. Оказывается, на WASP-76b помимо железа есть ионизированный кальций, что натолкнуло ученых на весьма интересные мысли.Обсерватория Джемини — это астрономическая обсерватория, которая оснащена двумя 8-метровыми телескопами на Гавайях и Чили. Они были построены силами США, Великобритании, Канады, Чили и еще нескольких стран. Телескоп «Джемини юг» был построен в 2000, а телескоп «Джемини север» — в 1999 году.Обсерватория ДжеминиЧто такое горячий юпитер?Горячими юпитерами принято называть очень редкий класс экзопланет, масса которых сравнима с Юпитером. Еще одной особенностью этих объектов заключается в том, что они находятся максимально близко к своим солнцам и поэтому характеризуются очень высокой температурой. Именно к этому классу планет и относится WASP-76b, о которой сейчас пойдет речь.Каждый горячий юпитер расположен очень близко к своему солнцуОсобенности экзопланеты WASP-76bЗвезда, вокруг которой вращается экзопланета WASP-76b горячее нашего Солнца. Планета расположена к ней настолько близко, что полный оборот совершает примерно за пару земных суток. Одна сторона экзопланеты постоянно смотрит в сторону горящей звезды, поэтому ее температура достигает 2 400 градусов Цельсия. А средняя температура на теневой стороне равна примерно 1 300 градусам Цельсия. Под такой высокой температурой имеющееся на планете железо быстро плавится, испаряется и потом выпадает в виде горячего дождя.Железные дожди на WASP-76b — это уже научно доказанный фактНедавно, при помощи упомянутого выше телескопа «Джемини север» международная группа ученых открыла на экзопланете WASP-76b ионизированный кальций. По словам руководителя научной работы Эмили Дейберт (Emily Deibert), наличие большого количества кальция — это еще одна важная особенность этой планеты. Наличие этого химического элемента может намекать на то, что на верхних слоях атмосферы космического объекта бушуют сильные ветры. Также это свойство может намекать на то, что температура атмосферы планеты гораздо выше, чем считалось ранее. Соавтор исследования Рэй Джаявардхана (Ray Jayawardhana) обратил внимание на то, что при помощи сегодняшних технологий они могут изучать свойства даже настолько далеких планет.Читайте также: Экзопланета испаряется. И по космическим меркам – очень быстро!Самая горячая планета, известная ученымВажно отметить, что ученым известны еще более «адские» экзопланеты. Самой горячей из всех известных считается WASP-189 b, которая была открыта в 2018 году и сразу же привлекла внимание ученых. По данным научного журнала Astronomy & Astrophysics, этот объект тоже очень близко расположен к звезде и очень быстро вокруг нее вращается — год на этой планете длится всего 2,7 земных суток. По нынешним данным, температура атмосферы WASP-189 b достигает 3200 градусов Цельсия. Ученые считают, что такую же температуру имеет большинство звезд в галактике Млечный путь. В телескопах раскаленная планета выглядит голубой.Экзопланета WASP-189 b находится очень далеко от нас, поэтому приходится довольствоваться фантазиями художниковЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Но не все находящиеся за пределами Солнечной системы планеты настолько горячие. В 2016 году ученые обнаружили экзопланету Проксима Центавра b — это название уже наверняка все слышали, особенно постоянные читатели нашего сайта. Она расположена на расстоянии 4,22 световых лет от нас и на ней, как считают некоторые ученые, может существовать жизнь. Есть свидетельства того, что на поверхности Проксима Центавра b могут иметься океаны, а температура воздуха на ней равняется примерно -39,15 градусам Цельсия. Как видно, это далеко не курорт, но для жизни она вполне подходит. Подробнее о том, почему эта экзопланета может быть «густо населенной», вы можете почитать в этом материале.Поверхность Проксима Центавра b в представлении художникаЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Напоследок хочется задать вечный вопрос — как вы думаете, существует ли где-нибудь жизнь, помимо Земли? Своим ответом делитесь в комментариях или нашем Telegram-чате.

Источник: hi-news.ru