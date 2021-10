Этот сервис показывает, как будет выглядеть ваш город в случае потопа

Хотите увидеть, как бы ваш город выглядел в случае потопа?В 2019 году ученые пришли к выводу, что примерно через сотню лет огромная часть обитаемой суши может оказаться под водой. Если это действительно правда, без жилья останутся около 150 миллионов человек. Причиной грядущей катастрофы, как вы уже могли догадаться, станет глобальное потепление и последующее таяние огромных ледников. Они превратятся в воду, которая поднимет уровень мирового океана и затопит ближайшие к морям и океанам города. Признайтесь — когда вы читаете такие прогнозы, вам кажется, что до этой катастрофы очень далеко и вы ее не застанете. Да и не факт, что от этого пострадают дети и внуки жителей России, потому что наши города находятся далеко от больших бассейнов. Но такая опасность все же существует, а вдобавок наши потомки могут столкнуться с лесными пожарами и как минимум со смогом. Недавно канадский ученый Иошуа Бенджио (Yoshua Bengio) разработал сервис, который позволяет взглянуть, как бы выглядел ваш город при потопе, пожаре или смоге. Он работает с любым населенным пунктом, который есть в Google Street View!Иошуа Бенджио — канадский ученый, который обрел большую известность благодаря работам с нейронными сетями. Он, вместе с Джеффри Хинтоном и Яном Лекуном, считается одним из «отцов искусственного интеллекта».Иошуа БенджиоОпасность климатических измененийСервис для создания изображений с последствиями глобального потепления получил название This Climate Does Not Exist. Авторы проекта объяснили, что климатические изменения сегодня по-разному влияют на жизни людей — все зависит от места жительства. Например, жители Москвы на данный момент разве что столкнулись с аномальной жарой — летом 2021 года были побиты температурные рекорды. А вот жителям Австралии, Сибири и американского штата Калифорния повезло меньше, потому что за последние 2-3 года там бушевали очень масштабные пожары. Перед программистами встала задача показать возможные последствия глобального потепления на более понятных примерах.Фото пожара в КалифорнииКак выглядят затопленные города?На сайте This Climate Does Not Exist каждый посетитель может посмотреть, как его родной город будет выглядеть в случае потопа или происходящего неподалеку лесного пожара. Для этого нужно зайти на главную страницу, нажать на кнопку «Start» и в нижней части открывшейся страницы ввести адрес своего населенного пункта или даже улицы. Писать можно даже на русском — сервис все прекрасно понимает. В качестве примера я ввел «Казань, улица Баумана», нажал «Launch the visualization» и выбрал один из трех вариантов: «Flood», «Wildfire» и «Smog». Результат можно увидеть прокрутив страницу до самого низа. Чтобы посмотреть визуализацию других последствий глобального потепления, можно просто нажать на кнопки слева от изображения.Так бы выглядела улица Баумана в Казани в случае потопаЛично мне кажется, интереснее всего используемая сервисом нейросеть создает фотографии затопленных городов. В случае с лесными пожарами и смогом он будто бы просто накладывает градиентные фильтры и все. Еще мне понравилось то, что сервис поддерживает все населенные пункты, которые есть в Google Street View. Получается, любой желающий может посмотреть, как будет выглядеть двор его детства через сотню лет (но лучше бы человечество наконец-то решило проблему глобального потепления и предотвратило предстоящие катастрофы!).Важно отметить: через браузер Google Chrome у меня сервис не работал, каждая попытка создать визуализацию приводила к бесконечной перезагрузке страницы. Если у вас возникла та же проблема, попробуйте зайти через другой браузер. У меня все заработало через Opera.Чтобы убедиться, что сервис действительно поддерживает все, что есть в базах Google Карт, я ткнул в случайное место на карте. Выбор пал на литовскую деревню Вашиленай — визуализация последствий климатический изменений тоже без проблем сработала.Литовская деревня Вашиленай в случае потопаЧитайте также: Какие города окажутся под водой уже в 2050 году?Как спасти планету Земля?Своим проектом Иошуа Бенджио и его коллеги хотят привлечь внимание к климатическим изменениям как еще большего количества людей. Есть надежда, что после увиденных под водой родных мест, люди наконец-то задумаются о сохранении окружающей среды. Опасность заключается не только в том, что потопы могут лишить людей жилья. Затопления могут привести к голоду, потому что людям будет негде выращивать сельскохозяйственные культуры и другие продукты питания.Кажется, люди не осознают опасности возможных потопов и пожаровНе стоит забывать и про лесные пожары, которые уже сейчас лишают людей жилья. К тому же, образующийся в результате горения деревьев смог достигает городов и плохо влияет на здоровье людей. О том, из чего состоит дым и чем он опасен, я рассказывал в этом материале.Образующийся в городах смог тоже опасен для человеческого здоровьяСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Вот вы посмотрели на то, как бы выглядели ваши города в случае потопа. Интересно узнать — задумались ли вы о последствиях глобального потепления? Что вы вообще обо всем этом думаете? Пишите в комментариях или нашем Telegram-чате.

Источник: hi-news.ru