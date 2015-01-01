11 советов для устойчивого макияжа

Многие ежедневные привычки и внешние факторы, например, загрязнение, могут испортить макияж, на который мы тратим много усилий, нанося его каждое утро.



Было бы замечательно, если бы наш макияж оставался нетронутым и мы не должны поправлять его каждую минуту. Однако пот, который производит наше тело, климат и молекулы в воздухе постепенно заставляют наши косметические продукты бледнеть до полного исчезновения с лица.



К счастью, существуют различные легкие советы по красоте, которые мы можем использовать каждый день, чтобы достичь стойкого макияжа.



В сегодняшней статье мы хотели бы поделиться 11 наиболее интересными советами для устойчивого макияжа, которые мы нашли.



Узнайте о них дальше и воплощайте на практике!



1. Хорошо умывайте лицо



Перед применением любого типа косметического продукта очень важно умыть лицо мягким мылом и водой.



Этот шаг уменьшает наличие примесей на поверхности кожи и позволяет макияжу ложиться равномерно на вашу кожу.



2. Используйте увлажняющий крем



Использование увлажняющего крема имеет основополагающее значение для того, чтобы косметические средства были нанесены правильно и оставались дольше на вашей коже.



Это необходимо, так как увлажняющие кремы создают защитный барьер на лице и предотвращают изменениям, вызванным природными маслами на лице.



3. Используйте праймер



Праймер - очень популярный косметический продукт, который используют для уменьшения интенсивного блеска, который может появляться на вашем лице и они также сохраняют свежий вид вашего макияжа в течение дня.



Кроме того, постоянное использование этого продукта уменьшает размер пор и предотвращает накопление примесей и развития угрей.



4. Используйте клейкую пудру



Закрепочная пудра - ваш лучший друг, когда дело доходит до закрепления макияжа. Для того, чтобы правильно нанести ее, необходимо использовать кисточку для макияжа и слегка вдавить его в пудру так, чтобы она равномерно распределилась на кисти и на лице.



Кроме того, вы не должны именно "растирать" пудру на лице при ее нанесении, так как это приведет к удалению косметических продуктов, которые вы уже нанесли раньше.



После того, как вы полностью покроете нужные участки, подождите несколько секунд, а потом избавьтесь избытка порошка с помощью мягкой ткани или щетки.



5. Выбирайте водостойкие продукты



Водостойкая тушь для ресниц, тени для век и другие косметические продукты идеально подходят для тех, кто имеет жирную кожу или чрезмерно потеет. Ведь этот вид продукта не требует постоянного ретуширования и сохраняет свой прекрасный вид в течение многих часов.



Однако вы должны позволять своей коже отдыхать в течение нескольких дней после применения водостойких продуктов, поскольку химические вещества, содержащиеся в них, как правило, несколько более агрессивны, чем те, которые используются в стандартной косметике.



6. Стойкая помада



Косметическая промышленность создала десятки устойчивых помад для всех типов потребностей.



Эти продукты имеют сильный цвет и могут держаться весь день без непрерывного подкрашивания.



Если вы не можете найти идеальную стойкую помаду, вы можете использовать обычную помаду , а затем нанести немного закрепляющей пудры, чтобы убедиться, что помада не сойдет быстро.



7. Попробуйте наносить подводку для глаз два раза



Если вас раздражает, когда ваша подводка для глаз стирается через несколько часов, попробуйте подводить карандашом для глаз, а затем наносить немного твердой пудры сверху.



После этого подождите несколько секунд, а затем нанесите немного жидкой подводки для глаз на пудру, пока не достигнет желаемого вида.



8. Румяна



Румяна легко наносить и держатся они гораздо дольше, чем пудра.



Дело в том, чтобы распределить их равномерно для достижения естественного вида.



9. Выбирайте подходящие продукты для кожи



Женщины с жирной кожей должны покупать косметические продукты, например, пудру, не содержащие маслянистых веществ, чтобы обеспечить длительный макияж.



С другой стороны, женщинам, имеющим комбинированную или сухую кожу , следует выбирать макияж на основе крема или макияж, который наносится с помощью палочки.



10. Меньше - лучше для устойчивого макияжа



Многие люди ошибочно полагают, что если нанести многочисленные слои косметики, то она не будет исчезать так быстро, как при нанесении только одного слоя.



Однако визажисты советуют использовать тонкие слои косметики, потому что это лучший способ, чтобы макияж держался долго.

Избыток макияжа не только легче сходит, но и приводит к плохому вида вашей кожи.



11. И не забывайте о тоник для лица!



Один из лучших продуктов, которые вы можете использовать, чтобы убедиться, что ваш макияж стойкий - это тоник для лица . Этот освежающий лосьон сохраняет ваши поры чистыми и предотвращает потерю естественного сияния кожи.



В идеале вы должны использовать этот продукт перед нанесением всего макияжа. Однако вы можете использовать его на своем лице в разное время в течение дня. Однако вы всегда должны использовать ткань, чтобы убрать излишек тоника, не вытирая его слишком сильно.



С помощью этих простых шагов вы можете достичь идеального устойчивого макияжа без помощи профессионального визажиста.