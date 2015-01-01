5 лучших чаев для лечения синдрома раздраженного кишечника

Синдром раздраженного кишечника

(от англ. Irritable bowel syndrome) - это расстройство пищеварения, который вызывает боль в животе и изменения процесса опорожнения. Как следствие, возникают приступы

запоров

или диарея.



В последнее время количество случаев этого заболевания возросло. Основной причиной является неправильное питание и сидячий образ жизни. Оба фактора существенно влияют на развитие синдрома раздраженного кишечника.



Он поражает людей любого возраста, хотя чаще всего возникает в период полового созревания.



Симптомы могут быть спорадические или появляться из-за влияния внешних факторов. Впрочем синдром раздраженного кишечника также может стать хронической проблемой, заметно ухудшит качество вашей жизни.



Кроме боли пациенты страдают накопления газов, постоянное чувство сытости и другие неприятные расстройства пищеварения . Если вовремя не начать лечение синдрома раздраженного кишечника, все будет только ухудшаться.



К счастью, есть натуральные средства, в частности чаи. Благодаря своим свойствам они улучшают пищеварение, не вызывая нежелательных побочных реакций.



Узнайте о них больше!



1. Чай из шалфея

Шалфей - это растение с вяжущими и противовоспалительными свойствами. Благодаря этому она прекрасно снимает симптомы синдрома раздраженного кишечника.



Она содержит соединения, которые очень полезны для бактериальной флоры , и поэтому предотвращает развитие запоров и воспаления.



ингредиенты

1 чайная ложка сушеного шалфея

1 стакан воды



указания

Насыпьте сушеную шалфей в стакан кипятка. Дайте смеси настояться от 10 до 15 минут.

Когда чай остынет достаточно, чтобы его можно было пить, здицить жидкость.



Как потреблять этот напиток

Выпивайте два стакана чая в день - одну утром и одну вечером.



2. Чай из семян фенхеля

Семена фенхеля очень популярное благодаря своим противовоспалительным свойствам и положительному влиянию на пищеварение. Его используют для лечения синдрома раздраженного кишечника.



Фенхель существенно уменьшает вздутие живота, ведь он выводит газы и токсины, накопившиеся в кишечнике.



ингредиенты

1 стакан воды

1 чайная ложка семян фенхеля



указания

Поставьте воду на газ. Когда она начнет кипеть, снимите ее с огня и добавьте семена.

Оставьте смесь настаиваться на 15 минут, а затем сцедите.



Как потреблять этот напиток

Выпивайте стакан этого напитка на завтрак и перед большими приемами пищи.



3. Чай из аниса

Чай с аниса снимает воспаление и успокаивает кишечник. Он уменьшает желудочные спазмы и накопления газов.



Благодаря своим свойствам анис уменьшает раздражение кишечника. В то же время, он защищает полезные бактерии.



ингредиенты

1 столовая ложка аниса

1 стакан воды



указания

Насыпьте анис в кипящую воду и дайте ему настояться 10 минут.

Сцедите жидкость и выбросьте остатки аниса.



Как потреблять этот напиток

Пейте чай перед каждым основным приемом пищи.



4. Мятный чай

Мята относится к растениям, которые часто используют для уменьшения расстройств пищеварения, связанных с кишечником.



Она имеет противосудорожные, успокаивающими и противовоспалительными свойствами, которые утоляют боль и уменьшают вздутие.



ингредиенты

1 стакан воды

1 столовая ложка листьев мяты



указания

Вскипятите воду и добавьте листья мяты.

Накройте кастрюлю и оставьте ее настаиваться на 10-15 минут.

Сцедите чай и выпейте его.



Как потреблять этот напиток

Пейте стакан чая на завтрак, а потом еще две или три стакана в течение дня.



5. Чай из мелиссы лекарственной

Чай с мелиссы лекарственной прекрасно улучшает пищеварение и уменьшает выработку кишечных газов.



Благодаря своей противовоспалительной действия он уменьшает раздражение кишечника и снимает связанный с ним боль.



ингредиенты

1 стакан воды

1 столовая ложка сухих листьев мелиссы лекарственной



указания

Поставьте стакан воды кипятиться. Когда она начнет кипеть, добавьте сушеную мелиссу.

Уменьшите огонь и подержите смесь на газе еще две или три минуты.

Когда указанное время пройдет, снимите ее с огня и подождите, пока она остынет, чтобы можно было пить.



Как потреблять этот напиток

Выпивайте стакан этого напитка на завтрак и еще одну в день.



Помните, что для достижения лучших результатов потребления этих чаев нужно сопровождать правильным питанием . То есть обязательно контролируйте количество жиров, сахаров и углеводов в своем рационе.



В то же время важно не курить и не пить алкоголь и стимулирующие средства, например, напитки с кофеином.