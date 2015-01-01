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5 лучших чаев для лечения синдрома раздраженного кишечника

nevada

5 лучших чаев для лечения синдрома раздраженного кишечника

Синдром раздраженного кишечника
    (от англ. Irritable bowel syndrome) - это расстройство пищеварения, который вызывает боль в животе и изменения процесса опорожнения. Как следствие, возникают приступы
    запоров
    или диарея.

В последнее время количество случаев этого заболевания возросло. Основной причиной является неправильное питание и сидячий образ жизни. Оба фактора существенно влияют на развитие синдрома раздраженного кишечника.

Он поражает людей любого возраста, хотя чаще всего возникает  в период полового созревания.

Симптомы могут быть спорадические или появляться из-за влияния внешних факторов. Впрочем синдром раздраженного кишечника также может стать хронической проблемой, заметно ухудшит качество вашей жизни.

Кроме боли пациенты страдают накопления газов, постоянное чувство сытости и другие неприятные расстройства пищеварения . Если вовремя не начать лечение синдрома раздраженного кишечника, все будет только ухудшаться.

К счастью, есть натуральные средства, в частности чаи. Благодаря своим свойствам они улучшают пищеварение, не вызывая нежелательных побочных реакций.

Узнайте о них больше!

1. Чай из шалфея
Шалфей - это растение с вяжущими и противовоспалительными свойствами. Благодаря этому она прекрасно снимает симптомы синдрома раздраженного кишечника.

чаи для лечения синдрома раздраженного кишечника


Она содержит соединения, которые очень полезны для бактериальной флоры , и поэтому предотвращает развитие запоров и воспаления.

ингредиенты
    1 чайная ложка сушеного шалфея
    1 стакан воды

указания
    Насыпьте сушеную шалфей в стакан кипятка. Дайте смеси настояться от 10 до 15 минут.
    Когда чай остынет достаточно, чтобы его можно было пить, здицить жидкость.

Как потреблять этот напиток
    Выпивайте два стакана чая в день - одну утром и одну вечером.

2. Чай из семян фенхеля
Семена фенхеля очень популярное благодаря своим противовоспалительным свойствам и положительному влиянию на пищеварение. Его используют для лечения синдрома раздраженного кишечника.

Фенхель существенно уменьшает вздутие живота, ведь он выводит газы и токсины, накопившиеся в кишечнике.

средства для лечения синдрома раздраженного кишечника


ингредиенты
    1 стакан воды
    1 чайная ложка семян фенхеля

указания
    Поставьте воду на газ. Когда она начнет кипеть, снимите ее с огня и добавьте семена.
    Оставьте смесь настаиваться на 15 минут, а затем сцедите.

Как потреблять этот напиток
    Выпивайте стакан этого напитка на завтрак и перед большими приемами пищи.

3. Чай из аниса
Чай с аниса снимает воспаление и успокаивает кишечник. Он уменьшает желудочные спазмы и накопления газов.

Благодаря своим свойствам анис уменьшает раздражение кишечника. В то же время, он защищает полезные бактерии.

ингредиенты
    1 столовая ложка аниса
    1 стакан воды

указания
    Насыпьте анис в кипящую воду и дайте ему настояться 10 минут.
    Сцедите жидкость и выбросьте остатки аниса.

Как потреблять этот напиток
    Пейте чай перед каждым основным приемом пищи.

4. Мятный чай
Мята относится к растениям, которые часто используют для уменьшения расстройств пищеварения, связанных с кишечником.

Она имеет противосудорожные, успокаивающими и противовоспалительными свойствами, которые утоляют боль и уменьшают вздутие.

лечения синдрома раздраженного кишечника


ингредиенты
    1 стакан воды
    1 столовая ложка листьев мяты

указания
    Вскипятите воду и добавьте листья мяты.
    Накройте кастрюлю и оставьте ее настаиваться на 10-15 минут.
    Сцедите чай и выпейте его.

Как потреблять этот напиток
    Пейте стакан чая на завтрак, а потом еще две или три стакана в течение дня.

5. Чай из мелиссы лекарственной
Чай с мелиссы лекарственной прекрасно улучшает пищеварение и уменьшает выработку кишечных газов.

Благодаря своей противовоспалительной действия он уменьшает раздражение кишечника и снимает связанный с ним боль.

ингредиенты
    1 стакан воды
    1 столовая ложка сухих листьев мелиссы лекарственной

указания
    Поставьте стакан воды кипятиться. Когда она начнет кипеть, добавьте сушеную мелиссу.
    Уменьшите огонь и подержите смесь на газе еще две или три минуты.
    Когда указанное время пройдет, снимите ее с огня и подождите, пока она остынет, чтобы можно было пить.

Как потреблять этот напиток
    Выпивайте стакан этого напитка на завтрак и еще одну в день.

Помните, что для достижения лучших результатов  потребления этих чаев нужно сопровождать правильным питанием . То есть обязательно контролируйте количество жиров, сахаров и углеводов в своем рационе.

В то же время важно не курить и не пить алкоголь и стимулирующие средства, например, напитки с кофеином.

Теги:кишечник, растройство кишечника, синдром, лечение кишечника
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