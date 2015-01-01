5 лучших чаев для лечения синдрома раздраженного кишечника
Синдром раздраженного кишечника
(от англ. Irritable bowel syndrome) - это расстройство пищеварения, который вызывает боль в животе и изменения процесса опорожнения. Как следствие, возникают приступы
запоров
или диарея.
В последнее время количество случаев этого заболевания возросло. Основной причиной является неправильное питание и сидячий образ жизни. Оба фактора существенно влияют на развитие синдрома раздраженного кишечника.
Он поражает людей любого возраста, хотя чаще всего возникает в период полового созревания.
Симптомы могут быть спорадические или появляться из-за влияния внешних факторов. Впрочем синдром раздраженного кишечника также может стать хронической проблемой, заметно ухудшит качество вашей жизни.
Кроме боли пациенты страдают накопления газов, постоянное чувство сытости и другие неприятные расстройства пищеварения . Если вовремя не начать лечение синдрома раздраженного кишечника, все будет только ухудшаться.
К счастью, есть натуральные средства, в частности чаи. Благодаря своим свойствам они улучшают пищеварение, не вызывая нежелательных побочных реакций.
Узнайте о них больше!
1. Чай из шалфея
Шалфей - это растение с вяжущими и противовоспалительными свойствами. Благодаря этому она прекрасно снимает симптомы синдрома раздраженного кишечника.
Она содержит соединения, которые очень полезны для бактериальной флоры , и поэтому предотвращает развитие запоров и воспаления.
ингредиенты
1 чайная ложка сушеного шалфея
1 стакан воды
указания
Насыпьте сушеную шалфей в стакан кипятка. Дайте смеси настояться от 10 до 15 минут.
Когда чай остынет достаточно, чтобы его можно было пить, здицить жидкость.
Как потреблять этот напиток
Выпивайте два стакана чая в день - одну утром и одну вечером.
2. Чай из семян фенхеля
Семена фенхеля очень популярное благодаря своим противовоспалительным свойствам и положительному влиянию на пищеварение. Его используют для лечения синдрома раздраженного кишечника.
Фенхель существенно уменьшает вздутие живота, ведь он выводит газы и токсины, накопившиеся в кишечнике.
ингредиенты
1 стакан воды
1 чайная ложка семян фенхеля
указания
Поставьте воду на газ. Когда она начнет кипеть, снимите ее с огня и добавьте семена.
Оставьте смесь настаиваться на 15 минут, а затем сцедите.
Как потреблять этот напиток
Выпивайте стакан этого напитка на завтрак и перед большими приемами пищи.
3. Чай из аниса
Чай с аниса снимает воспаление и успокаивает кишечник. Он уменьшает желудочные спазмы и накопления газов.
Благодаря своим свойствам анис уменьшает раздражение кишечника. В то же время, он защищает полезные бактерии.
ингредиенты
1 столовая ложка аниса
1 стакан воды
указания
Насыпьте анис в кипящую воду и дайте ему настояться 10 минут.
Сцедите жидкость и выбросьте остатки аниса.
Как потреблять этот напиток
Пейте чай перед каждым основным приемом пищи.
4. Мятный чай
Мята относится к растениям, которые часто используют для уменьшения расстройств пищеварения, связанных с кишечником.
Она имеет противосудорожные, успокаивающими и противовоспалительными свойствами, которые утоляют боль и уменьшают вздутие.
ингредиенты
1 стакан воды
1 столовая ложка листьев мяты
указания
Вскипятите воду и добавьте листья мяты.
Накройте кастрюлю и оставьте ее настаиваться на 10-15 минут.
Сцедите чай и выпейте его.
Как потреблять этот напиток
Пейте стакан чая на завтрак, а потом еще две или три стакана в течение дня.
5. Чай из мелиссы лекарственной
Чай с мелиссы лекарственной прекрасно улучшает пищеварение и уменьшает выработку кишечных газов.
Благодаря своей противовоспалительной действия он уменьшает раздражение кишечника и снимает связанный с ним боль.
ингредиенты
1 стакан воды
1 столовая ложка сухих листьев мелиссы лекарственной
указания
Поставьте стакан воды кипятиться. Когда она начнет кипеть, добавьте сушеную мелиссу.
Уменьшите огонь и подержите смесь на газе еще две или три минуты.
Когда указанное время пройдет, снимите ее с огня и подождите, пока она остынет, чтобы можно было пить.
Как потреблять этот напиток
Выпивайте стакан этого напитка на завтрак и еще одну в день.
Помните, что для достижения лучших результатов потребления этих чаев нужно сопровождать правильным питанием . То есть обязательно контролируйте количество жиров, сахаров и углеводов в своем рационе.
В то же время важно не курить и не пить алкоголь и стимулирующие средства, например, напитки с кофеином.