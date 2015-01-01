Известные лица Южной Африки

Южная Африка - это не только страна уникальной и суровой красоты со своими великолепными пейзажами и ландшафтами. Это также страна с удивительно богатой культурой и процветающим направлением искусств. Некоторыми из самых успешных 'продуктов' экспорта Южной Африки были ее актеры и актрисы, которые добились карьерных успехов на мировой арене, сохранив при этом свои уникальные южноафриканские корни.



Если вы планируете поездку в ЮАР, то скорее всего, где-то по пути вы сможете встретить памятник и дань уважения одному из знаменитых сыновей или дочерей этой земли. Кто знает, возможно вы даже увидите одного из них во плоти, если вам повезет!



Яркой представительницей этого края является Шарлиз Терон - одна из самых красивых женщин на планете, и, безусловно, одна из самых известных на сегодняшний день актрис Голливуда. Звезда Шарлиз Терон продолжает расти с конца 1990-х годов. Первоначальную подготовку она прошла в качестве балерины, однако травмы заставили ее перестроить свои карьерные планы. Она купила билет в один конец до Лос-Анджелеса, переполненная решимости добиться успеха в актерском мастерстве. После ключевой роли в таких фильмах, как 'Адвокат дьявола' и 'Правила виноделов', она получила противоречивую роль осужденной убийцы Эйлин Уорнос. Ее великолепная актерская игра удостоила чести стать первым человеком из Южной Африки, который выиграл 'Оскар' - высшую награду за актерское мастерство.



С персонажем Шерлока Холмса в нынешнее время связаны имена таких знаменитых актеров, как Роберт Дауни-младший и Бенедикт Камбербэтч. Тем не менее, еще в 1930-е и 40-е годы роль принадлежала человеку, который сделал ее полностью своей на долгие годы. Это жизнерадостный Бэзил Рэтбоун, уроженец Южной Африке конца 1800-х годов. Еще в детстве Рэтбоун и его семья сбежали в Йоханнесбург. Вырос он в Англии, где уже с ранних годов преуспел в театральных спектаклях и любительских ролях. В юношеские годы он сделал довольно успешную бродвейскую карьеру, прежде чем обосноваться в Голливуде и получить желанную роль гениального сыщика Шерлока Холмса, которого он сыграл в тринадцати фильмах на протяжении многих лет. Южная Африка до сих пор с теплотой вспоминает имя Бэзила Рэтбоуна, поскольку он олицетворяет одну из величайших историй успеха страны.



Многие люди шокированы фактом, что любимый британский комик, Сид Джеймс, на самом деле является уроженцем Южной Африки. Несмотря на то, что он был широко известен как актер радио, театра, кино и телевидения, задолго до этого ему приходилось работать огранщиком, учителем танцев и даже парикмахером. Побывав в годы Второй Мировой войны в Южно-Африканской армии, он эмигрировал в Англию, где его актерская карьера пошла вверх. Он прочно вошел в британское комедийное наследие, и даже после своей смерти, Сид Джеймс оставил за собой репутацию одного из самых 'милых шалунов'.