Строительство дорог в Москве - часто заказываемая услуга. Жители Москвы и области заказывают ее тут. Вы спросите почему именно в этой компании? Потому что фирма ООО "Асфальт-дорога" зарекомендовала себя как надежная компания. Опыт работ более 15 лет и гарантия на все дорожно-строительные услуги до 3-х лет подтверждает это. Данная организация может предоставить такую гарантию, так как она уверена в качестве и надежности своих работ. Мы придерживаемся технологии строительства дорог и не в коем случае не нарушаем ее. У "Асфальт-дорога" много постоянных клиентов, ими являются как физические лица, так и известные компании РФ. У нас не было ни одного недовольного заказчика, мы стараемся быть максимально клиентоориентированной компанией!

В нашей организации постоянным клиентам предоставляются скидки! Мы можем себе это позволить, ведь мы сделаем это не в ущерб качеству асфальтового покрытия, а за счет собственного оборудования. Это не может себе позволить каждая компания, так как мы работаем без посредников и обладаем собственным парком специализированной техники - все это позволяет нам сделать скидку, сохраняя премиальное качество!

Мы имеем инновационное оборудования и качественные материалы, сотрудничаем с лучшими АБЗ, которые поставляются нам надежный асфальт высокого качества. Наше оборудование помогает нам совершать работы не только надежно, но и максимально быстро и эффективно!

Нельзя не сказать о ценах в нашей компании. Стоимость на строительство дорог у нас невысокая, выше уже было сказано за счет чего мы можем снизить цену, но еще одним фактором являются наши специалисты, которые профессионально построят вашу дорогу максимально выгодным для вас способом. Поверьте, у нас лучшее соотношение цена/качество на рынке дорожно-строительных услуг. Конечно, вы сможете найти компанию, у которой стоимость на строительство дорог ниже, но знайте, что такая низкая цена часто связана с ужасным качеством и несоблюдением технологии строительства дорог. Все это приводит к быстрому разрушению асфальтового покрытия, вам потребуется ремонт дороги, а это новые затраты ваших средств. Мы думаем, что никто не хочет переплачивать.

Лучше один раз потратиться и заказать качественное строительство дороги у проверенной временем организации ООО "Асфальт-дорога", чем потом жалеть и вновь тратить свои деньги на ремонт дороги!