Какие 12 сигналов тела говорят об идеальной совместимости с партнером

Наше тело удивительно. Нередко ему удается понять то, к чему глух разум. Оно даже может подсказать, совместимы ли вы с партнером. Прислушайтесь к себе в моменты, когда возникают сомнения в правильности выбора спутника жизни. Мы собрали 12 верных признаков того, что вы — идеальная пара!1. Ощущение теплотыТеплота — синоним открытости и безграничного доверия к другому человеку. Если взглянув на партнера, вы ощущаете прилив нежности и желание заботиться о нем, то это хороший сигнал. Вы на правильном пути, а ваши отношения имеют все шансы перерасти в крепкий семейный союз.2. Ощущение счастьяКонечно, каждый человек понимает счастье по-своему. Но есть некоторые моменты, которые идентичны для всех нас. Если партнер дарит радость и удовлетворение, то это ваш человек. Тот, кто заставляет другого улыбаться, оказывает поддержку, дарит внимание, делает приятные сюрпризы — бесценный подарок Вселенной!3. Совместные планыИдентичные жизненные планы и стремление к достижению общей цели — признак крепких и перспективных отношений. Понять, что рядом находится правильный человек, несложно. Рядом с ним вы стремитесь к новым высотам, полны сил и бодрости. Вы на 100% уверены в том, что вместе сможете покорить мир.4. Отсутствие притворстваВ самом начале отношений каждый человек хочет показать себя с лучшей стороны — это вполне естественно. Но вскоре маски будут сняты, и вы предстанете друг перед другом такими, какие есть на самом деле. Если партнер принимает ваш характер со всеми плюсами и минусами, то стоит за него держаться. Рядом с ним нет необходимости в притворстве.5. Любимый запахВы с наслаждением вдыхаете аромат кожи и волос любимого человека? Значит он вам действительно подходит. Таким нехитрым способом ваше тело сигнализирует об искренней симпатии к партнеру.6. Благоприятное самочувствиеВ продуктивных отношениях каждый партнер стремится к тому, чтобы второй оставался бодрым и здоровым. По-настоящему любящий человек будет непрерывно заботиться о второй половинке, беречь ее чувства, стараться не доставлять беспокойства и лишних волнений.Это инетерсно! Семь умных способов избавиться от простуды и кашля7. Спокойствие интуицииНередко с помощью разума мы пытаемся убедить себя в том, что в отношениях полный порядок. Однако подсознание активно бьет тревогу. Часто мы понимаем, как следует поступить в той или иной ситуации, на интуитивном уровне. Если рядом действительно ваш человек, интуиция демонстрирует поразительное спокойствие и не сигнализирует об опасности.8. Наличие эмпатииБоль и страдания любимого человека мы переживаем как свои собственные — это общеизвестный факт. Данная особенность человеческой психики оказывает положительный эффект. Пропуская через себя чувства партнера, мы можем отыскать наилучший способ исправить ситуацию и помочь пережить горе.9. Физическая привлекательностьЕсли при виде партнера у вас появляются бабочки в животе — отношения имеют все шансы стать долгосрочными. Если же он не привлек вас физически в самом начале знакомства, вряд ли это выльется во что-то большее. Хотя бывают и исключения.10. Желание обнятьДаже если вы не особо любите близкие контакты с людьми, то будете не прочь устроить обнимашки с любимым человеком. Если нравится тактильный контакт с партнером, то это говорит о глубокой симпатии и отличной совместимости.11. Ощущение легкостиНаша жизнь по большей части состоит из стресса. Если в присутствии партнера вы ощущаете полный релакс, желание расслабиться и оставить все проблемы за дверью, то рядом с вами находится правильный человек.Это интересно! Семь способов признаться в любви, не произнося три заветных слова12. Желание постоянно быть рядомВы скучаете, если любимого человека долго нет рядом. Причем тоска эта не только духовная, но и физическая. И если вы все еще ощущаете мимолетное прикосновение, легкий прощальный поцелуй, то это точно ваш человек.Как видите, наше тело намного умнее, чем мы думаем. Многие прислушиваются и не игнорируют сигналы об усталости, ухудшении самочувствия, апатии. Так почему бы не позволить нашему телу определить, правильный ли человек находится рядом с нами?

Источник: www.allwomens.ru/zen