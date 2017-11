Майли Сайрус рассказала о жизни после сериала «Ханна Монтана»

24-летняя исполнительница «Wrecking Ball» снималась в сериале с 2006 по 2011 год. Этот период, по ее словам, был нелегким, поскольку она балансировала между карьерой и другими обязанностями барышни. «Мне нравилось быть во Вселенной Диснея, потому что ничего другого я еще не знала. Я была убеждена, что живу так, как мне хочется. Сейчас я чувствую, что повзрослела, и теперь понимаю, что на ребенка надо было много всего нацепить », - сказала певица, и объяснила, что речь идет о косметике и парики, просто как в телепроекте« Toddlers and Tiaras ».



Сайрус любит вспоминать времена тех съемок, однако считает, что звездная жизнь крайне негативно сказалось на его психическом здоровье: «Я, безусловно, оглядываюсь на это, как на замечательный период. Думаю, что мне было трудно сбалансировать все. Думаю, все осложнилось, когда я начала гастролировать на две стороны - как Ханна Монтана и как собственно я. Думаю, что сейчас что-то неправильное происходит со мной! Это крайне негативно сказалось на моей психике взрослой персоны ».



Сайрус продолжила: «Но я любила быть той героиней. И, честно говоря, музыка - это все, и все, что хотят иметь люди, - это прекрасная музыка. И тогдашняя аудитория считала это прекрасной музыкой для детей. Была песня под названием «Life's What You Make it, so Let's Make it Rock» [вариант перевода - «Жизнь такая, какой ты его сделаешь, Поэтому делай его мощным»]. Никогда не забывайте эти мудрые слова. Это хороший совет для детей ».