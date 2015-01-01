Детская фотосессия
Каждая семья рано или поздно задумывается о том, чтобы сделать своему малышу профессиональную съемку в фото студии у детского фотографа. И тут же перед неопытным человеком не связанным с миром фотографии встаёт сложный выбор: какая студия лучше? Что должно в ней быть? Необходима ли интерьерная студия либо обычная, но с реквизитом? Все эти и многие другие вопросы обрушиваются как снег на голову. Конечно же, неопытному человеку очень легко потеряться в огромном многообразии современных фото студий.
Можно заказать фотосессию у профессионального фотографа Катерины Стриж, которая сделает лучшие снимки вашей семьи. На сайте можно также купить сертификат на фотосессию, который станет оригинальным подарком близким людям.
Проще всего доверить этот выбор детскому фотографу, который будет проводить фотосессию Вашей семьи. Но есть некоторые моменты, которые вам необходимо обсудить с ним, прежде чем выбор будет сделан.
Студии бывают интерьерные и обыкновенные (без декораций). В любых студиях присутствуют фоны разных расцветок и необходимое студийное и световое оборудование. Реквизит вы можете взять с собой, либо он уже присутствует в наличии в студии. Интерьерные студии включают в себя, помимо вышеперечисленного, интерьеры разной направленности, оборудованные в помещении студии. Это может быть интерьер спальни, детской, гостиной с камином или деревенского сарая с сеном, всё зависит от фантазии организаторов фото студии и вашего желания.
Если вы снимаете малыша или фотографируетесь семьёй из 3-5 человек, то 2 часа съемок вам вполне хватит, если же вы пришли в студии с бабушками, дедушками или друзьями семьи с маленькими детьми, то лучше заранее забронировать студию на 3-4 часа, так как в два вы можете просто не уложиться.
Мама заранее может договориться о том, чтобы фотограф пригласил на съемку визажиста, тогда необходимо будет подъехать чуть раньше, примерно на полчаса, чтобы в спокойной обстановке вам сделали макияж и причёску. Необходимо взять с собой несколько комплектов одежды для ребенка, а также его любимые игрушки, сок или водичку, небольшой перекус. Малыш должен быть выспавшимся, сытым и бодрым, чтобы фотосессия прошла эмоционально и радостно для него и вас!
Необходимо заранее оговорить с детским фотографом, который будет проводить фотосессию, место и время фотосъемки, так как студию необходимо бронировать заранее, за неделю до предполагаемой даты свободных мест на нужное время в выбранной вами студии может уже и не найтись. Если же вы задумались об этом за 2-3 недели, то спокойно можете выбирать нужный вам день и время.