Как создать интерьер в средиземноморском стиле
Интерьер - это функционально и эстетически оснащен внутреннее пространство здания (отделка стен, потолка, пола, наличие мебели, особенности освещения). В интерьере есть три направления стилей: современный, классический и этнический. Которые в свою очередь имеют свои подвиды.
Средиземноморский стиль в интерьере - это свежее дыхание морского бриза, яркое солнышко и вечный отпуск в доме. Этот стиль имеет несколько ответвлений в направлениях - греческий, итальянский, турецкий. Каждый из них несет специфику той или иной страны, но все они имеют общие закономерности. Декор для дополнения средиземноморского стиля можно выбрать на сайте компании Лаванда Декор, где всегда можно найти интересные предметы декора.
Этот стиль - кусочек ласкового моря в дома, а еще отличный способ продлить лето и отпуск на целый год.
Палитра цветов
Интерьер средиземноморского стиля в первую очередь отличается большим количеством белого цвета. Белый, как известно, имеет свойство отражать солнечный свет, в жарких странах позволяет сохранить приятную прохладу в помещении.
Кроме белого используется синий, символизирующий море, оттенки зеленого, которые напоминают о пальмы и другие растения. В итальянском ответвлении стиля чаще всего используются терракотовые оттенки.
Стены и пол
Для средиземноморского стиля характерна отделка стен штукатуркой. Стены чаще всего не отличаются идеально ровной поверхностью. Неровности и шероховатости говорят о естественности этого направления и ручную работу. Если говорить о покрытии пола, то преимущество в большинстве случаев предоставляется плитке, а в марокканском стиле это причудливые мозаичные узоры с природными мотивами. Еще один вариант, более дорогой, но и более роскошный - каменный отделки пола.
Окна
Как и для всех европейских стран, для средиземноморского стиля характерны деревянные рамы на окнах, ставни, а в качестве штор используются легкие прозрачные ткани, которые будут плавно развеваться, когда подует легкий ветерок, и наверняка будут напоминать о паруса на лодке или яхте.
Мебель
Средиземноморский стиль отличается простотой и скромностью, потому мебели должно быть немного. Здесь также характерно использование натуральных материалов, особенно дерева. Ротанговые кресла или деревянные стульчики лучше подойдут для этого стиля. Помните, что мебель - как корабельная палуба: должны быть массивными и надежными.
Кроме дерева также часто используются кованые элементы, например карнизы, ножки столов, стульев, кровати - они придают пространству легкости и прозрачности.
Декор
Декора в средиземноморском стиле не должно быть много. Используется глиняная посуда, фарфоровые и керамические вазы, подушки с морским окраской и, конечно, большое количество терракотовых горшков и растений с большими листьями.
Средиземноморский стиль дарит нам отличную возможность совмещать между собой простоту, уют, красоту, роскошь и ощущение пребывания в одном из красивейших портовых городков с узкими улочками, легким бризом и ароматом магнолий. Так разве это не волшебство: находиться за тысячу километров от моря и чувствовать его близость.