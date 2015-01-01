Бархатный пиджак осенью: как правильно носить и с чем сочетать?

Украшением осеннего гардероба может стать бархатный пиджак со свободной посадкой и подчеркнутой линией плеч. Сочетать его легко с денимом, лаконичными платьями и не только.С чем надеватьБархат был когда-то связан с аристократическим образом жизни. А в наши дни уже не первый сезон покоряет мировые подиумы. Пиджак из бархата может стать как дополнением к аутфиту, так и войти в total look. Осенью можно выбрать модель в элегантном стиле или более расслабленный вариант – спортивный или городской кэжуал.Изюминкой повседневного аутфита станет бархатный пиджак. Особым шиком считается переносить явно нарядные вещи (наш пиджак) в свои привычные образы. Бархат хорошо смотрится с джинсами, белыми майками и свободными рубашками. В последнем случае попробуйте взять пиджак-оверсайз.Женские костюмы из бархатаМодно составлять образ полностью из бархата. В тренде нюдовые, фиолетовые цвета, бордо. Не стоит использовать принты, достаточно яркого и фактурного пиджака. Под такой костюм подберите удобную пару обуви, монохромную майку или джинсовую футболку.На работу подойдет интересная шифоновая или кружевная рубашка под костюм. Допустим, модель из шелка способна смягчить строгость бархатной ткани, лаконично завершит образ, подчеркнет женственность. Интересно будут выглядеть черные или коричневые туфли из замши. А в качестве украшений выбирайте броши.Бархатные комбинезоныАктуальны черный и приглушенные оттенки с минимальным набором отвлекающих деталей. Дополнить образ можно остроносой обувью или украшением в тон, чтобы получить смелый офисный или повседневный аутфит.Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Cпециально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen